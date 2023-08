"Encontramos el gol rápido y de ahí pudimos manejar el partido"

Olimpo venció anoche a Liniers y estiró su gran presente, como líder de la Zona A del Torneo Federal A.

El aurinegro se impuso por 3 a 1 como visitante, con goles de Aldo Araujo, Cristian Amarilla y Luis Vila, para llevar a cinco encuentros su invicto en la previa al clásico ante Villa Mitre.

"Estamos contentos, encontramos el gol rápido y desde ahí pudimos manejar mucho mejor el partido. Siempre son difíciles los partidos contra equipos de acá de Bahía, este nos encuentra en un buen momento y hoy (por ayer) lo demostramos", señaló el capitán Diego Ramírez minutos después del triunfo en el Alejandro Pérez.

El gol de Araujo a los 8 minutos fue clave para que el aurinegro empiece a encaminar rápidamente la noche.

"Tuvimos varias llegadas -agregó-, en el arranque fue como de ida y vuelta. Encontramos el gol y después tuvimos otra con Aldo, que terminó en gol y no se lo cobraron (por offside). Después tuvimos varias chances más, seguimos trabajando y gracias a Dios llegaron los goles".

-En el segundo tiempo se replegaron un poco de más y Liniers se vino, de hecho te vi pedirle a tus compañeros adelántarse en la cancha sobre el final. ¿Un poco también lo dejaron venir a ustedes a Liniers?

-Sí, sí. Lo que hablábamos adentro de la cancha era que nos tirábamos (largo) y por ahí nos faltaba un pase más para hacer esa pausa. Tirábamos y nos atacaban directamente, por ahí nosotros no teníamos esa pausa. Pero nada, gracias a Dios nos llevamos el triunfo y ahora a esperar el domingo.

Debido a que su encuentro comenzó una hora antes, cuando el aurinegro saltó a la cancha Villa Mitre era el líder del grupo, ya que en ese momento vencía a Sol de Mayo por 2 a 0 (luego fue 4 a 1).

-¿Sabían cómo iba Villa Mitre, jugó algo eso en la cabeza?

-No, no. Sinceramente no, por lo menos yo no. De hecho no sé ni cómo salió.

-Ganó 4 a 1. Cuando ustedes arrancaron ya ganaba 2 a 0, ¿eso no jugaba en ningún momento en la cabeza?

-No, no lo hablamos en ningún momento. Estamos siempre enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros, seguir trabajando para mantenernos arriba.

-¿Y en el partido de hoy pesaba saber que se venía el clásico en pocos días?

-No, no, tratamos de jugar hoy, de tener la cabeza en Liniers y ya mañana pensamos en Villa Mitre.

-¿Que esté la cima en juego el domingo, le da algo especial también?

-Sí, a ver, son partidos aparte totalmente. Obviamente que nosotros trabajamos y queremos eso, no solamente de la zona sino del torneo en general. Buscamos eso y vamos a ir por eso.