Lanzan un libro con notas y reflexiones de Amy Winehouse

Los padres de Amy Winehouse hicieron públicos los diarios donde la artista plasmaba sus pensamientos más íntimos. El próximo 14 de septiembre la cantante cumpliría 40 años y en homenaje se editará el libro In her words (En sus palabras).

Mitch Winehouse y Janis Seaton, padre y madre de la artista, destacaron que el libro de la editorial HarperCollinsse, se lanzará el 29 de agosto y todo lo recaudado de las ventas será para la fundación que lleva su nombre y asiste a personas con adicciones.

En declaraciones al diario The Thelegraph, los progenitores de la reconocida intérprete de soul remarcaron: “Queríamos compartir esto con los fanáticos de Amy para que ellos también puedan disfrutar de Amy, en sus palabras”.

Además, sus padres adelantaron que la obra cuenta con las palabras de puño y letra de la compositora británica, que lanzó su preventa en Amazon, y que ellos fueron quienes escribieron el prólogo: "Esta hermosa nueva colección de notas y reflexiones de Amy muestra otra de sus caras: su lado divertido e ingenioso”.

En la promoción que hicieron se conoció un fragmento de las anotaciones de Amy: “Puedo ser un poco excéntrica y ruidosa, rara incluso, pero eso es porque no mucha gente realmente me conoce. Mucha gente no quiere conocerme”.

El trágico final de Amy Winehouse

La cantante Amy Winehouse sufrió durante su vida la adicción al alcohol y a las drogas, lo que la llevó a terminar muerta por sobredosis en su casa de Londres el 23 de julio de 2011. Quien la encontró muerta en su domicilio fue su padre Mitchell Winehouse

Su madre, la vio un día antes en su casa de Camden, en Londres, y días más tarde se lamentó de la situación que atravesó la artista de jazz y blues: "Apestaba a alcohol" y que "el guardaespaldas la tuvo que cargar escaleras abajo de lo borracha que estaba".

Los médicos forenses realizaron una autopsia del cuerpo y determinaron que la intérprete de 27 años murió por intoxicación tras consumir cinco veces la cantidad de alcohol permitida por ley para manejar en el Reino Unido. (NA)