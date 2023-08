Con un pico de 19 puntos de rating, comenzó Got Talent Argentina

Las luces estallaron en el estudio, la tribuna gritó y levantó los brazos, mientras unas pelotas gigantes flotaron sobre las cabeza. De pronto, la pantalla se abrió e irrumpió Lizy Tagliani. La conductora tocó el piso tres veces como cábala, dándose ánimos, y arenga a la multitud. "Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a este gran show llaamdo Got Talent Argentina", anunció.

"Les voy a contar una cosa: hace un par de años que todas las noches, antes de irme a dormir, miro videítos en Internet de todas las performances en diferentes partes del mundo. Y es por eso que estoy tan emocionada de conducir este hermoso programa, cargado de energía, de sentimiento, de pasión y sobre todo de talento", reveló Lizy.

"Hemos recorrido toda la Argentina, más de 100 mil personas se presentaron a los castings, y acá en este escenario vamos a elegir al gran talento de nuestro país", agregó.

"Obviamente que en este programa no estoy sola, me acompañan cuatro jurados majestuosos y ellos van a tener la responsabilidad de decidir quiénes van a la final. Y ustedes desde su casa van a elegir al gran ganador, que además se va a llevar 15 millones de pesos", dijo después sobre el premio y ese fue el pie para presentar, uno por uno, a los jueces del reality show.

"Vamos a arrancar con ella, que comenzó su carrera a los 7 años. Es una de las actrices más populares y más consagradas de nuestro país, yo la amo profundamente. Fuerte el aplauso para recibir a la señora Florencia Peña", anunció y la actriz entró bailando con la música de "Motomami" (Rosalía). "¡Hoooola! Estoy muy feliz de que me hayan convocado para hacer este programa, que es bellísimo y estoy segura de que la gente la va a pasar hermoso, como la pasamos nosotros", dijo Peña. Para este momento, el rating ya superaba los 15 puntos.

"Él es bailarín y coreógrafo, uno de los más reconocidos. Ricky Martin, J Balvin, Anitta y Daddy Yankee son algunos de los artistas con los que ha colaborado. Tiene más de 50 millones de seguidores en sus redes sociales. Fuerte el aplauso para recibir al señor Emir Abdul", dijo Lizy y el coreógrafo uruguayo hizo su aparición con el clásico reggaetón "Ven Bailalo" (Angel y Khriz). "Haber trabajado con todas esas estrellas y terminar conmigo es como retirarse con la mínima, ¿o no?", bromeó Tagliani, fiel a su estilo. Y el bailarín le devolvió la pared con flores: "Hay algo que tienen en común ellos contigo: que tienen la misma sencillez y humildad que vos".

Luego llegó el turno de La Joaqui, definida por la conductora como "la referente número 1 del fenómeno RKT, multifacética, carismática, auténtica". La cantante hizo su ingreso con "Dos besitos", su tema con Salastkbron. "Muchas, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá, gracias a todos por venir", le dijo a la tribuna, muy emocionada.

Florencia Peña debutó como jurado de Got Talent Argentina.

Por último, Abel Pintos salió al estudio con su canción "De solo vivir" y al saludar a Lizy, la impactó con su perfume. "Me encanta que viva en el Chaco, la provincia que me vio nacer", dijo la conductora y el cantante dijo: "Estoy con mucha emoción y mucha expectativa, siento que nos vamos a divertir mucho".

A continuación, la conductora explicó la dinámica del juego. "Delante de cada jurado hay un botón rojo. Cuando el jurado siente que no le gusta la performance, que no los está convenciendo o que quieren que termine, aprietan ese botón y automáticamente una cruz roja se encenderá. Si las cuatro cruces se encienden, el participante queda descalificado. Nuestros artistas van a necesitar tres votos positivos para pasar a la siguiente etapa. Si no lo logran, quedan eliminados", contó. "Y hay un botón dorado. Ese botón, cada uno de los jurados y yo tenemos dos oportunidades de apretarlo. Y cuando eso suceda, ese participante pasa directamente a semifinales", agregó.

"Explicadas las reglas, presentado el jurado, no queda más que decir: ¡Buenas noches, bienvenidos y aquí comienza Got Talent Argentina 2023!”, dijo Lizy a las 21.59 horas, con el rating en constante ascenso y llegando a los 17,4 puntos.

El coreógrafo uruguayo Emir Abdul también es jurado de Got Talent Argentina.

A las 22 horas, apareció en escena Catalina, una nena de 12 años proveniente de Buenos Aires que hace gimnasia rítmica. Vestida con una colorida malla enteriza acorde a su disciplina y tras los saludos de parte de Flor Peña, hizo lo suyo: en dos minutos dejó boquiabierto al jurado con sus piruetas y su gracia. "Mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos", dijo Catalina, muy emocionada y con lágrimas en los ojos, tras finalizar su performance. Finalmente, todos la aprobaron y así la niña avanzó a la siguiente fase. El rating seguía subiendo y ya se acercaba cada vez más a los 18 puntos.

Luego de la presentación de Martín, un ventrílocuo que junto con su marioneta Humberto Primo cantó un tema de Abel Pintos y logró la aprobación del jurado, la marca del rating ya rompía la barrera de los 18 puntos y se consolidaba como lo más visto del prime time, superando por más de 12 puntos a su competidor directo, "Los 8 Escalones" (El Trece).

La marca más alta de la primera emisión de Got Talent Argentina se dio a las 22.28, cuando Carlos, proveniente de Lanús, salió a escena a hacer una imitación de Chayanne. La fallida aunque divertida perfomance, en la cual no pudo llegar a completar el estribillo de "Dejaría todo" ya que los cuatro jurados presionaron los cruces, logró el pico de 19,1 puntos.

La Joaqui integra el jurado de Got Talent Argentina.

Después de este momento, el programa sufrió una sensible pérdida de audiencia, llegando a su punto más bajo a las 22.49 cuando marcó 18 puntos, mientras el participante Luis Spano se caracterizó como un robot al estilo "Transformers" para bailar reggaetón pero no gustó al jurado. Sin embargo, a los pocos minutos volvió a repuntar y subió algunas centésimas que mantuvo hasta el final del programa.

La última participante de esta primera emisión fue Dalma Contreras, quien demostró su talento en el speed painting para hacer un particular retrato de Marilyn Monroe que sorprendió a los jueces y le sellaron el pase a la siguiente etapa. A las 23.08, cuando finalizaba el programa, el rating marcaba 18,5 puntos. (Teleshow)