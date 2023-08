El Gobierno descarta que se trate de saqueos: "Son acciones para llamar la atención"

El Gobierno afirmó hoy que los incidentes ocurridos en supermercados y tiendas en las últimas horas no deben ser categorizados como saqueos, sino más bien como acciones "incentivadas para llamar la atención".

Así lo definió hoy el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien además reveló que se trata de un grupo minoritario que busca provocar conflictos.

"Desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar, a través de WhatsApp, hechos de alguna característica", sostuvo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la misma línea, planteó que "hemos tenido un hecho en la 1-11- 14, una pretensión de robar un local, lo impidieron los vecinos y reaccionó la gendarmería con rapidez".

"Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con el saqueo que es una vocación de alentar el conflicto", agregó.

Según Fernández, se trata de un grupo reducido, poco organizado pero con una clara tendencia a provocar disturbios. Además, descartó la idea de que estos incidentes sean el resultado de una problemática social subyacente que deba ser abordada.

"No es por hambre", enfatizó el funcionario, al tiempo que detectó "la actitud de generar un acto delictivo que traiga más confusión". "No han sido saqueos sino una acción que llame la atención. No hay una problemática social que cuidar y atender", argumentó.

Agustín Rossi, jefe de Gabinete y aspirante a la vicepresidencia de Unión por la Patria, también se pronunció sobre el tema, destacando que no se percibe una reacción social, sino más bien actos que deben ser sancionados con todo el rigor de la ley. Además, aclaró que ya hay detenidos, algunos de ellos con antecedentes penales.

"Estuvimos al tanto el mismo viernes. Pasó primero en Mendoza y luego en Río Cuarto y anoche la en la 1 - 11 - 14. En todos los casos se está trabajando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y provinciales", informó Rossi en declaraciones radiales.

"Hay detenidos por la autoridad policial y judicial y muchos de los organizadores son ciudadanos que tenían antecedentes. No vemos en eso una reacción social sino hechos que merecen todo el peso de la ley", concluyó. (NA)