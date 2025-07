Neymar atraviesa su peor momento: se insultó cara a cara con un hincha y su equipo quedó en descenso

El regreso de Neymar al Santos de Brasil no está siendo como lo esperaba. El equipo paulista atraviesa un durísimo momento deportivo y este miércoles perdió 2-1 como local ante Inter de Porto Alegre.

Tras esta derrota que lo dejó en descenso directo, el astro quedó en la mira al punto de que se insultó cara a cara con un fanático en la tribuna.

No es la primera vez que Neymar se pelea con los hinchas y esta vez decidió ir a fondo. Según lo que contó, le dijeron “mercenario” y eso lo sacó de sus casillas.

El video de este enfrentamiento se viralizó y sorprendió al mundo.

En las redes sociales, un usuario tradujo el picante intercambio y remarcó que Neymar le dijo “hijo de p...”, “callate” y “vete a la m...” asegurando que estaba “dando su vida” por el equipo.

Por su parte, el fanático le reclamó más actitud y le remarcó la gran cantidad de dineroo que gastó para ir a alentar a su club.

A través de sus redes sociales, Ney explicó la situación con un claro mensaje.

"En el calor del momento, es difícil controlar los sentimientos cuando te insultan injustamente. Nunca discutiré con un aficionado si me cuestionara en la cancha. Tienen derecho a decidir si jugué mal o no, y tienen todo el derecho a abuchear“, explicó.

Además, aseguró que si los hinchas lo consideran, podría irse del club: “Vine al Santos para intentar ayudar al club lo mejor que pueda, tanto dentro como fuera de la cancha. El día que la afición piense que ya no puedo ayudar o que estoy perjudicando al club de alguna manera, seré el primero en empacar mis cosas e irme“.

Por su parte, el hincha habló con el sitio Globo Esporte, donde dio su versión de los hechos y se disculpó por su actitud.

“Acabo de llegar a casa y estoy un poco molesto. Primero, quiero disculparme con todos los aficionados del Santos que estaban en Vila Belmiro y con los que lo vieron por televisión. Me dejé llevar un poco. El equipo del Santos está dejando mucho que desear. Le grité a Neymar y fui un poco duro. No se le puede decir nada, ¿verdad? Dije palabrotas, y él también me insultó, pero eso fue solo en el calor del partido", aseguró.

Y agregó: “No me doy por vencido con mi equipo. Quiero disculparme con todos, con toda la plantilla del Santos, pero también quiero pedir un poco más de buena voluntad, un poco más de coraje, porque ustedes, los jugadores, pasaron 30 días entrenando. No es posible este desastre. Perdimos 3-0 y ahora nos ha vuelto a ganar el Inter. El equipo está corriendo mal, marcando mal, los jugadores están perdidos en el campo. Tenemos que reconsiderar muchas cosas, nuestro presidente tiene que reconsiderar muchas cosas".

Además, remarcó su fanatismo por Neymar y le pidió perdón nuevamente.

"Soy hincha de Neymar, peleo con toda mi familia por Neymar, peleo con mis hermanos que son hinchas del San Pablo, pero creo que podemos mejorar un poco. Pero aquí va mi disculpa a Neymar“, sostuvo.

La realidad del Santos es muy complicada en el Brasileirao: con 15 partidos jugados, se encuentra en el puesto 17, en zona de descenso, y sumó solamente 14 puntos. (Fuente: TN).