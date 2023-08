Con el ADN de Martín Carrillo, el “Santo” sigue escribiendo páginas doradas

Manteniendo las convicciones a ultranza, Martín Carrillo sigue creciendo como DT. Y hoy lo está demostrando en San Francisco.

Priorizando el desarrollo del futbolista y las formas, el entrenador fue el titiritero de un equipo que fue cumpliendo metas. Primero logró la obtención del Apertura en el Promocional y ahora el ascenso a la cuarta división del fútbol argentino. Dos hechos históricos para el Santo.

Respaldado por todas las patas de la mesa que tiene que tener un conjunto ganador –dirigentes, plantel y cuerpo técnico— el orientador bahiense se abrió al diálogo con La Nueva.

--¿Qué significado tuvo este logro?

--Fijamos metas a corto plazo y todo se fue dando. La visión nuestra desde principio de año eran ir cumpliendo objetivos y lo logramos. En lo grupal fue un golpe anímico importantísimo haber logrado el Apertura y creo que el ascenso fue consecuencia de todo eso. Además, se hizo un gran esfuerzo de parte de todos en el club para que las cosas buenas sucedan y por voluntad de Dios así fue.

--¿Por qué se quedaron con el ascenso?

--Porque supimos jugar desde el primer partido hasta el último. Nos adaptamos a las distintas canchas, rivales, climas, árbitros, visitantías, etcétera. Y en cuanto a lo futbolístico, las ganas, el entusiasmo y el juego que desplegó el equipo hicieron la diferencia.

--¿Qué balance hacés de este primer semestre?

--Estamos muy felices con lo hecho en este semestre. El esfuerzo fue enorme, ya que jugamos 32 partidos y la respuesta de los jugadores fue excepcional.

--¿Qué fue lo que más te gustó del equipo?

--La clave del equipo es la convicción que tienen, respetan el modelo de juego, no renuncian a esa identidad y van por todo siempre. Son un grupo humano espectacular y siempre está el uno para el otro.

--Representaron de la mejor manera al fútbol local en una competencia superior.

--Sinceramente nos generó mucho orgullo representar a la Liga del Sur y a Bahía en este torneo. Para el club fue algo histórico e increíble, pero también fue mucha gente neutral a la final. Fue algo muy especial, que nunca pasó en el club y hay que disfrutarlo al máximo.

--¿Sentís que el torneo doméstico los potenció para el certamen Regional?

--El nivel de la Liga del Sur es muy fuerte. Creo que, salvo con algunos equipos, no se está tan lejos del nivel de la máxima división. Y también logramos hacer historia, como que un equipo de la B consiga este logro.

--¿Ya tenés en la cabeza el próximo Federal Amateur?

--Todavía me tengo que sentar a charlar con ‘Pelusa’ (por Mario Martínez) y con los dirigentes, pero seguramente vamos a competir. Si bien será una experiencia nueva para todos nosotros y que será otro proceso largo, como el anterior, nuestro objetivo es siempre dar un salto de categoría.

“Hoy, la cabeza está puesta en la Liga del Sur. Apostamos a subir a Primera y estamos enfocados en lograrlo. Vamos a priorizar ese objetivo y ya tendremos tiempo para armar lo del Federal Amateur cuando regrese ‘Pelusa’. Tenemos que planificar todo muy bien. Siempre apostamos a dar un salto de calidad, pero creo que hoy todavía no estamos preparados para jugar un Federal A. Pero si seguimos compitiendo como hasta ahora en lo futbolístico, quien te dice que no podamos llegar a esa competencia”, amplió.

--Pasa que la ilusión a los chicos no se las podés sacar. ¿O sí?

--Seguramente, estos chicos están preparados para competir contra cualquier rival. Pero tenemos los pies sobre la tierra y estamos dando pasos firmes. Yo siempre tomé de ejemplo a Independiente del Valle. Cuando jugué allá no existía y empezó a dar pasos firmes y mirá hoy dónde está.

“Por otro lado, cuando participas de estas competencias regionales, no tenés techo. No es como la Liga del Sur, que jugás en Primera y salís campeón y listo. Acá, vas subiendo escalón por escalón. De cualquier manera, hay que ser equilibrados y tener metas reales. Pelusa nos dijo un día: “No dimos pasos en falsos”. Y, en definitiva, eso es lo más importante”, agregó.

--En lo personal, ¿te sacaste un peso de encima?

--Se lograron resultados, que es lo que mandan; como dicen... Se me criticó que mis equipos jugaban bien, pero que no salían campeones. Yo siempre fui competitivo y siempre quise ganar, solo que como entrenador priorizaba el desarrollo y las formas. Y lo priorizo todavía porque creo que el equipo tiene que lograr una identidad. Creo que, de esa manera, vamos a estar más cerca de ganar como pasó en todos estos partidos. Entrenamos de una forma y los chicos lo respetan hasta el último minuto, pase lo que pase. Y que no renuncien nunca esa identidad futbolística, me infla el pecho.

--Incluso, no es casual que también el equipo de Tercera haya ganado el Apertura.

--El selectivo es un punto fuerte. Lo armamos el año pasado y está entrenado por el mismo cuerpo técnico de Primera. Es el paso previo de inferiores a Primera y subieron varios jugadores. Los tengo muy en cuenta a todos, ya hay varios en el plantel superior y otros con mucho potencial que ya están jugando en Tercera.

“El método es el mismo, los entrenadores son los mismos y cuando suben se encuentran con el mismo sistema de juego, más allá de que sus compañeros son más grandes y tienen mayor jerarquía. Hay que llevarlos de a poco y no poner un jugador del club para decir que pusiste uno del club. Hay que subirlos, bancarlos y que se vayan ganando los minutos”, añadió.

--¿Cómo hacés para no perder nunca la pasión?

--Creo que porque lo de enseñar lo llevo adentro. Me apasiona enseñar, que todos los días mejoren algo. Me gusta que hagan algo nuevo, no que vengan sabiendo lo que van a hacer, que les llame la atención, que se desarrollen, sean grandes o chicos. Seguramente, tiene que ver con que mi pasión es más fuerte que mi conocimiento. Y en cuanto a lo específico, me gusta que los jugadores sean más integrales.

En números

87— son los encuentros que lleva dirigidos en San Francisco. Ganó 42, empató 22 y perdió 23.

85—los cotejos que dirigió entre Villa Mitre (42) y Libertad (43), con 30 victorias, 17 empates y 38 derrotas.

32-- los partidos que lleva en este 2023, con 20 triunfos, 8 empates y 4 derrotas.

(*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.