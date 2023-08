“Voy con la idea de ascender, pienso que Neuquén debe tener una plaza en el Federal A”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Vuelvo por varios motivos, uno de ellos es que cuando estuve hace seis años me trataron como un verdadero profesional y el otro está íntimamente ligado a la enorme ilusión de ascender que tiene el club y una ciudad que creció muchísimo en este último tiempo”.

Después de tres meses, Marco González vuelve a sentir ese cosquilleo lógico que produce esa pasión de estar otra vez al frente de un equipo de fútbol de Primera división a nivel oficial. Se convirtió en el director técnico de Deportivo Rincón, de la ciudad neuquina de Rincón de los Sauces, que desde hace largas temporadas viene intentando ascender al Federal A.

El entrenador bahiense definió la parte contractual y el 4 de septiembre viaja para hacerse cargo de un plantel que afrontará una doble competencia: la Copa Neuquén (arranca a mediados del mes que viene) y el Regional Amateur, que se pone en marcha el 29 de octubre y se extenderá hasta el 25 de febrero de 2024.

“Espero estar volviendo para esa fecha, con el ascenso consumado, que es el objetivo fijado a corto plazo. Deportivo tiene la estructura (hace de local en un estadio que cuenta con piso de césped sintético) y el respaldo como para pretender dar el salto a la tercera categoría del fútbol argentino”, argumentó quien en 2002, después de colgar los guantes y de resistirse a seguir atajando, dio sus primeros pasos como orientador en San Francisco.

Marquito había estado dirigiendo a Deportivo en 2017, donde ganó la LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) y la Copa que se disputa tradicionalmente en la segunda parte del año, quedando a un paso del ascenso tras caer en la final del “viejo” Federal B, por penales, frente al poderoso Sol de Mayo, que logró subir y todavía hoy se mantiene en la divisional.

“Desde aquella vez hasta hoy siempre me mantuve en contacto con los dirigentes y allegados al club. Cuando no me quedó otra que irme de Rosario Puerto Belgrano (algunos directivos no lo querían), a los pocos días me llamaron desde Rincón para hacerme una propuesta concreta. Voy con sed de revancha, sé que se puede, aunque este tipo de torneos siempre es durísimo y los equipos del sur se arman bien y con pretensiones a la hora de afrontarlo”, deslizó el DT de 48 años, cuya única experiencia en el Federal A la tuvo con Sansinena en 2019.

“Hace unos días viajé para conocer al plantel y para establecer algunas pautas de trabajo que, una vez conocidas por los dirigentes, servirán para que el club siga mejorando y creciendo”, indicó Marcos, quien viajará solo y contará con David Calvo (ayudante de campo) y Jorge Orellano (PF) como laderos en el cuerpo técnico.

“Ellos trabajan desde hace rato en la institución, los conozco y estuvieron al mando del equipo en el reciente subcampeonato conseguido en la LiFuNe (el monarca fue Maronese, de la ciudad capital)”, contó el ex DT de Bella Vista, el albirrojo cerrense a nivel local (bicampeón en 2014 obteniendo Apertura y Clausura), Olimpo (Tercera de AFA y Primera de LDS) y Rosario (entre junio de 2022 y mayo de 2023).

“En Deportivo la ilusión de pelear el certamen regional y de ascender es muy grande, y para eso todos nos tenemos que contagiar de ese sueño”, destacó en relación a la esperanza intacta que rodea al “León del Norte”, como apodan al conjunto azul y negro que tiene sus instalaciones pegadas a la Cordillera de los Andes.

--¿Qué conocés de los rivales de la misma región, que pueden o no compartir Zona con Deportivo?

--Acá hay algo que es claro: todos se arman con pretensiones de ascender. Pese a la compleja situación económica del país, los clubes se reforzaron convenientemente, tal vez más que en otros años, pero por historia, seguramente Deportivo Roca y los que representan a Comodoro Rivadavía y Puerto Madryn van a estar en la conversación.

“También hay que tener en cuenta que Independiente de Neuquén se armó bien, Maronese es el último campeón local y Boxing Club de Río Gallegos es complicado, sobre todo en su cancha. No sé en que Zona nos tocará, pero primero nos mediremos entre elencos neuquinos y después cruzaremos con los de la Liga Confluencia”.

--Grupo de “hacha y tiza”.

--El torneo es apasionante y exigente a la vez, hay que clasificar para llegar a los cruces de playoffs, donde los partidos se definen por detalles. En la final ante Sol de Mayo, en 2017, pegamos un tiro penal en el palo y quedamos eliminados. Es así, por eso debemos estar enfocados al mil por ciento en el fútbol y en la planificación de todos los días.

“Lo bueno es que no tenemos que arrancar de cero, porque quedó la base del equipo que viene de ser segundo en la LiFuNe; los dirigentes no querían cometer el error de otros años, el de armar un plantel con mayoría de jugadores foráneos y sobre el comienzo mismo de la competencia”.

--¿Refuerzos?

--Sí, por el momento hay siete apalabrados y en condiciones de ir para allá: un arquero y dos por línea. La idea es afrontar los partidos de la Copa Neuquén con un mix entre jugadores que realicen la pretemporada para el Regional y algunos de los chicos del club que son parte de la Liga neuquina.

“Después, cuando arranque el Regional, la atención estará puesta en ese torneo. La plantilla es larga y lo ideal es conseguir que en el grupo exista una competencia interna sana y que todos los futbolistas se sientan importantes e identificados con el proyecto y el objetivo que se persigue”.

--¿Alguna incorporación llega desde la Liga del Sur?

--No, porque en Bahía, para la fecha de inicio del Regional, el que no se anotó para ese torneo va a estar peleando por el título o la permanencia en el certamen local. Mi idea, desde un principio, fue no desarmar planteles ni debilitar el potencial de algún club de la Liga del Sur.

“Sí vamos a esperar a ver si podemos sumar a algún jugador que quede eliminado con su equipo en el Federal A, que para fines de octubre estará terminando su etapa regular. Sabemos lo que necesitamos, por eso no cerramos ninguna lista. En Deportivo se encuentra Matías Montero, quien tuvo un paso por Sansinena; los otros refuerzos que ya son parte del equipo llegaron desde Cipolletti y Neuquén”.

Las calles son de las camionetas

Rincón de los Sauces es una ciudad que vive pura y exclusivamente de la industria gasífera y petrolera, que explotó demográficamente con la activa funcionabilidad del yacimiento petrolífero Vaca Muerta y donde el deporte pasó a tener un rol sumamente preponderante.

“Se está apuntando a que el club crezca en infraestructura, que aumente su masa societaria y que los que actualmente residen en la ciudad, que en su mayoría no son de ahí, consigan un sentido de pertenencia con la institución. Para darle impulso a todos esos proyectos necesitamos ascender”, contó Marco.

“El equipo se debe brindar por completo como para que el hincha comprenda el mensaje y se acerque a apoyar. Todos debemos sentir que el ascenso es posible, al menos yo acepté el desafío con esa idea; pienso que Neuquén debe tener una plaza en el Federal A”, aventuró.

Marco pidió una licencia especial en su trabajo de todos los días (es empleado municipal, forma parte de la Subsecretaría de Deportes) y está convencido de que se quedará hasta febrero del año que viene, cuando concluya el Regional Amateur.

“Me imagino que va a ir todo bien, dejo todo en mi ciudad por ir en búsqueda de una meta que me da vuelta por la cabeza todo el tiempo. Deportivo se maneja a nivel profesional y ese es el primer eslabón de la escalera al cielo; además los jugadores están dedicados exclusivamente al fútbol y se armó un equipo de trabajo con entrenador de arqueros, un segundo profe y analista de video. Estamos bien”, sintetizó.

--¿Cuáles son los atractivos de la ciudad?

--Empiezo por el club, que tiene una sede moderna, con sala de video y una oficina técnica donde puedo estar el tiempo que quiera. Voy pensando en lo que tengo que hacer y estaré dedicado full time, no conozco otra manera para poder llegar al éxito. Y la ciudad creció, dejó de ser un lugar de paso y hoy cuenta con casi 30.000 habitantes permanentes. Ya no hay calles de tierra y en las horas pico el transitar de las camionetas de las distintas empresas es incesante.

Rincón de los Sauces también es representada por el club Esperanza, que participa en LiFuNe, aunque Deportivo es el permanente animador a nivel regional.

“El hecho de querer llevar al Depo a lo más alto genera cierto entusiasmo. Existe la posibilidad de que los partidos sean televisados vía streaming y que se vean en todo el país. Vamos por buen camino”, remarcó el DT.

--No ascender, ¿sería un fracaso?

--Ni lo pienso. El 2017 fue un gran año para Deportivo, porque jugó por Copa Argentina ante Newell's más allá de haber quedado en el camino en una final (ida y vuelta) por el ascenso al Federal A. Esa eliminación dolió muchísimo, pero dicen que el fútbol siempre da revancha...

--Ya sé, querés volver a dirigir en el Federal A.

--Tal cual. En 2019 hicimos una gran campaña con Sansinena, le ganamos a Villa Mitre y estuvimos arriba de Olimpo en las posiciones, pero la pandemia nos cortó al medio y hoy nadie se acuerda de lo que hizo aquel equipo.

“Generalmente, Sansinena fue un trampolín para los técnicos que lo dirigieron en el Federal A, porque se fueron de Cerri y siguieron trabajando en la categoría. No tuve esa posibilidad porque, cuando mejor estábamos, nos frenó la pandemia, por eso hoy todavía sigo creyendo que merezco una oportunidad para dirigir a ese nivel. Ojalá se dé”.

24

Partidos. Dirigió Marco en Rosario, su último club: ganó 7, empató 7 y perdió 10. Fueron 3 en el Apertura 2022, 13 en el Clausura del mismo año y 8 en el Apertura 2023.