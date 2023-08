"Vos me preguntás si a mí me molesta, la respuesta es no”

Lolo Fuentes saltó a la fama por ser guitarrista y miembro fundador de Miranda!; sin embargo, luego de su abrupta salida comenzó su carrera solista, y en diálogo con Intrusos (América) se refirió a sus excompañeros Ale Sergi y Juliana Gattas, quienes reversionaron todos los éxitos de la banda con diferentes artistas en este año.

Este jueves por la tarde, el invitado fue el exguitarrista de la banda pop, quien se acercó a hablar sobre su paso y su alejamiento de Ale Sergi y Juliana Gattas. “La verdad que no terminó mal entre nosotros. Si hablamos de la actualidad, está todo re bien”, indicó y luego se refirió a la separación del grupo: “Lo que sucedió, sucedió hace muchos años, en el 2013. En su momento, hubo un montón de movidas. Nos separamos de la banda, llegó todo a su fin en su momento. Había diferencias, es como todo. Todos trabajamos en el medio, algunos actúan, otros conducen...”.

No obstante, Flor de la V le remarcó: “Sí, pero esta era una banda de tres y ellos dos decidieron continuar”. Pero el músico señaló: “También ellos tienen una historia de antes, vienen hace tiempo juntos. Yo me acoplé, digamos, pero se terminó como se termina cualquier relación”.}

Guido Záffora le recordó sus apariciones mediáticas en las que Lolo se quejaba de haber sido excluido del grupo musical. “Pero vos dijste ‘me echaron a mí y a Monoto (bajista)’”, indicó y el invitado respondió: “Son dos historias diferentes. Monoto se quedó un tiempo más en la banda y luego se separaron. Obviamente que cuando me fui de la banda, me dolió. Hicimos un montón de movidas, pero ya están obsoletas. Yo estoy en un momento de mi vida en el que tengo 49 años”.

Desde el programa de espectáculos, le recordaron la reciente colaboración de Miranda!, en el que invitaron a Ca7riel a hacer “Don”, canción que llevó al estrellato al grupo en los 2000 y que tenía una especial mención al músico en la previa al solo que decía ‘es la guitarra de Lolo’. “Hicieron una nueva versión y lo invitaron a Ca7riel, pero no rimaba con ‘es la guitarra de Ca-triel’, era raro. Entonces pusieron ‘es la guitarra de...’. Vos me preguntás si a mí me molesta, la respuesta es no” señaló.

Por último, Lolo Fuentes recordó con alegría cómo comenzó Miranda!, uno de los grupos musicales de pop más exitosos en el último tiempo. “Ale, Juli y yo éramos tres chicos de barrios, que comenzamos a trabajar y después pasamos a ser ídolos en todo Latinoamerica. Yo los amo porque me cambiaron la vida y yo a ellos”, manifestó.

Ante la pregunta de si volvería al grupo, el guitarrista respondió: “Puede ser, ¿por qué no? Ale sabe que está todo bien con él. Yo siento todas cosas lindas porque a mí me cambiaron la vida. A mí me hicieron un nombre como guitarrista conocido, imaginate que Pappo estuvo 20 años. Yo en tres años ‘es la guitarra de Lolo’ (...) Pasa el tiempo y uno crece. Yo me acuerdo del amor y de las cosas buenas que pasaron”. (La Nación)