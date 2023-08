Javier Milei: “El Conicet tiene 35 mil personas y la NASA, 17 mil”

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, defendió este miércoles su polémica iniciativa de privatizar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en caso de llegar al Gobierno, y argumentó que el organismo estatal "tiene 35 mil empleados, mientras que la NASA estadounidense tiene 17 mil“, aunque ambas entidades “no producen al mismo nivel”.

Con esas afirmaciones el dirigente opositor redobló sus críticas al sistema de investigación con financiamiento público, que eliminaría en su eventual gestión al no contemplar en su plan de gobierno un Ministerio de Ciencia y Tecnología como el que existe actualmente, medidas fuertemente cuestionadas por parte de integrantes del sector.

Consultado por el tema en diálogo con TN, Milei sostuvo que “el hecho de que las personas se vayan es consecuencia de la tragedia del país a la que nos trajeron los mismos de siempre” y expresó que “no hay oportunidad de empleo y el sector privado formal está clavado desde hace tiempo”.

“Hoy el Conicet tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. Me parece que el Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. Entonces, el tema de la productividad es bastante importante, me parece que la Nasa produce un poquito más”, argumentó.

El líder de La Libertad Avanza insistió con que ambos organismos “no producen lo mismo”, por lo que consideró que, “tal como existe hoy, hay que cerrarlo”, aunque aclaró que eso “no quiere decir que no haya una secretaría que se ocupe de eso, pero se va a dedicar a ciencias duras”. Cabe aclarar que el equivalente a la NASA en Argentina es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), un organismo de menor volumen que el Conicet.

Milei además cuesitonó algunas temáticas investigadas en ciencias sociales. “Esto de ponerse a investigar si las respuestas de Whatsapp...”, dijo, a lo que se sumó al debate su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, también presente en la mesa, que agregó otros ejemplos como “el mesianismo de Star Wars, El Rey León, las letras de Ricardo Arjona”.

Por otro lado, la candidata a vicepresidente por este espacio mencionó otra de las propuestas del partido que generaron una amplia polémica, la portación de armas de fuego: “Nosotros tenemos una legislación vigente, lo único que queremos es que aquél ciudadano que esté en condiciones de solicitar la tenencia legítima de armas, pueda hacerlo sin ser, de alguna manera, desalentado por el mismo Estado, como está ocurriendo hoy”, explicó.

Más adelante, Milei habló sobre el resultado de las últimas elecciones primarias, en las que sorprendió al sacar más de 30 puntos, y aseguró que estaba “tranquilo” antes de conocer los datos, porque sabía “que había dado todo y era una cuestión de esperar la respuesta de la gente”.

Además, sostuvo que le “robaron al menos 5 puntos y, de hecho, están las denuncias, porque están las urnas sin votos, lo cual es raro, y también están documentados los robos y roturas de boletas”, que se las adjudicó tanto al oficialismo como a Juntos por el Cambio, “que siguen con las viejas tácticas para hacerse del poder”.

“Si no nos hubieran robado votos, tanto el socialismo de buenos modales como el de malos, tendríamos el doble de los votos que Bullrich. Es decir, lo que tenemos que hacer es mejorar el sistema de fiscalización para ganar en primera vuelta. La diferencia entre un loco y un genio es el éxito. El 22 de octubre hablamos. Vamos a saber si estoy loco o soy un genio”, agregó. (Con información de Infobae)