Incómodo momento: un ciclista paralímpico sin brazos recibió como regalo un reloj

Un ciclista paralímpico recibió un reloj como premio pero indignó a muchos, ya que el atleta no tiene brazos y fue un momento bastante incómodo.

Sucedió durante el Mundial de Ciclismo Paralímpico en Glasgow, cuando le regalaron un reloj a un ciclista paralímpico sin brazos.

En el video se observa el incómodo momento de una persona dándole el reloj de pulsera a Ricardo Ten, el español que se coronó en el Mundial e incluso tuvo dificultad para sostener el regalo.

Sin embargo, Ricardo Ten lo sostuvo y agradeció mientras posaba para las cámaras con su medalla colgando. Después de eso, varios usuarios recalcaron que probablemente la acción no tenía una mala intención pero estuvo muy fuera de lugar.

“Controversia en el Mundial de Ciclismo Paralímpico en Glasgow. Le entregan un reloj de pulsera a Ricardo Ten, ciclista español sin brazos”, se puede lleer en Twitter.

“Pienso no hubo malicia pero gran estupidez no pensar en esto. Felicidades al ciclista, no solo por su triunfo, pero por la elegancia de su acto al recibir el reloj”, escribió un usuario.

“No hubo malicia, pero igualmente no estuvo bien....”, escribieron.