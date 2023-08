Thalía Ramírez: la talentosa voz mexicana y su razón de estar en Bahía

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

¿En quién pensás si escuchás que se llama Thalía, es mexicana y cantante? Sí, en esa Thalía. Bueno, no, esta es otra Thalía.

Se llama Thalía Ramírez, tiene 34 años, también es mexicana, cantante y talentosa y viene transitando por un camino propio en la música que la llevó a viajar por el mundo y compartir escenario con artistas como Carlos Vives, Paty Cantú e Izan Llunas (el niño que interpretó a Luis Miguel en la serie de Netflix sobre la vida del cantante) entre otros famosos.

Por sus condiciones llegó a ser finalista de La Voz de México en 2017 además de viajar por América, Australia y Asia como vocalista de su banda en barcos de cruceros.

Está en Bahía Blanca desde hace poco más de tres meses viviendo un momento muy especial.

"Desde diciembre de 2018 hasta abril de este año estuve trabajando en barcos de cruceros del Royal Caribbean con mi banda “Switched On Band”, como party band. Conocimos el Caribe, Japón, Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur y también EE. UU., Canadá, Alaska y Australia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia", contó Thalía.

"Aventamos unas buenas aventuras con esta banda en los barcos y allí conocí, en Australia, en este último contrato, a la razón por la que estoy en Bahía Blanca, Argentina" dijo.

Esa razón tiene nombre apellido y una trayectoria musical: se trata del destacado guitarrista bahiense Lucas Chaves, con fuerte inclinación y gusto por el Jazz e integrante de bandas como Resistencia Gypsy.

"Tengo un amor muy profundo por Lucas. Es un gran músico y profesor de música, con mucha experiencia en el mundo. Nos conocimos, nos enamoramos y estuvimos casi tres meses juntos en el barco", comentó.

Desde el primer momento en que se vieron supieron que algo sucedería entre ellos. Se cruzaban por los pasillos hasta que coincidieron en una fiesta, hablaron y empezaron las cenas y los mensajes. Empezaron a salir y ya no se separaron.

Cuando el contrato se terminó ella se fue a México y Lucas regresó a Bahía. Pero tardaron apenas 17 días en volver a reunirse.

"Llevo un poquito más de tres meses aquí viviendo del amor y conociéndonos. Todo apunta a que va para largo. Es lo que deseamos, intentamos y le estamos echando todas las ganas para que esto se de, tener una familia y formar algo muy bonito juntos hasta ser viejitos", expresó la cantante.

Thalía dedica su vida a la música, su banda es de rock y pop en inglés, es su fuerte. También hace covers de baladas. En su repertorio incluye clásicos muy difíciles de cantar como las canciones más famosas de Whitney Houston y algunos clásicos de jazz.

Bahía Blanca es la ciudad que más conoce de Argentina.

"Argentina me ha sorprendido en muchos aspectos. Venía de una de las ciudades más grandes del mundo, como es México, y Bahía me ha traído mucha paz y tranquilidad. Aquí a todos lados llegás caminando. Es una gran oportunidad para mover el cuerpo. La gente que me he topado aquí es muy linda, muy 'copada', como ustedes dicen", opinó.

Visitó Mendoza, Cataratas del Iguazú, Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes donde disfrutó de la experiencia de conocer la nieve junto a su pareja. También conoció Sierra de la Ventana y Villa Ventana, en Tornquist.

"Me he sentido muy a gusto, muy feliz en todos estos lugares increíbles con mucha naturaleza en los que, sin dudas, me gustaría pasar gran parte de mi vida", añadió.

¿Qué proyectos tiene en mente en cuanto a su carrera artística y en lo personal?

"El propósito es seguir con la música, con la banda, conociendo el mundo, pero también tener tiempo para los nuestros. Me gustaría poder formar una familia. Tengo la ilusión de tener hijos y seguir con la generación de la música. Iremos marcando el camino y ese camino nos dará las oportunidades para hacer otras cosas importantes en nuestra vida", sostuvo.

Por lo pronto, en unos días regresará a México y esta vez será Lucas quien la acompañe y conozca sus costumbres, su gente y entorno.

"A este guapo bahiense me lo llevo a México al menos por unos meses para que conozca cómo es la vida y el trabajo allá. Está muy interesado en la cultura y la historia Maya. Estaremos visitando costas de Quintana Roo y Yucatán, ruinas aztecas y centro de México. Claro, le presentaré a mi familia para que conozcan al increíble artista y persona excepcional con la que me estoy involucrando en Argentina", dijo.

Su trayectoria

Nació el 11 de junio de 1989 en la ciudad de México y creció en la que fue la casa de infancia de su papá, con sus padres y dos hermanos.

Cuando tenía 7 años uno de sus hermanos ya tocaba el piano y le habían comprado el primer teclado. Él fue su principal influencia ya que veía en ella habilidad para el canto. Hoy su hermano vive de la música. Es pianista.

"El se interesó muchísimo por la música clásica, por mis abuelos, a quienes les gustaba mucho. Me enseñó a vocalizar y casi me obligaba a cantar. Me decía: ¿Qué canción te gusta? Se le daba muy fácil aprenderlas con el piano para que yo me emocionara. Recuerdo una de Britney Spears por la que estaba muy emocionada", contó.

Así empezó a vocalizar y a aprender a usar su voz hasta que debutó como cantante en una de la bandas de rock experimental de su hermano y vivió la adrenalina del aplauso, de estar frente a la gente.

"Me invitó a cantar uno o dos temas ¡Y yo bien emocionada y nerviosa empecé a sentir la vibra del público! ¡Era la hermanita del tecladista de la banda! No sé si lo hice bien pero me aplaudían mucho y se emocionaban mucho", recordó.

Otra noche reemplazó a una amiga en un show y fue la primera vez que le pagaron por cantar. Un gran paso en una carrera que apenas iniciaba.

Como en la escuela se la pasaba cantando surgieron invitaciones a cantar en más fiestas. En una de esas ocasiones una banda la "fichó" y tiempo después la recomendó. Y comenzó a tener trabajo para cantar los fines de semana. Durante la semana estudiaba Marketing en la Universidad del Valle de México, carrera que completó pero a la cual no se dedicó.

Luego empezó a trabajar cantando en bares y restaurantes y las personas que allí fue conociendo la llevaron por caminos mas artísticos y hasta televisivos.

Fue corista de Maite Perroni (cantante y actriz mexicana famosa por su personaje como Lupita Fernández en la telenovela mexicana Rebelde y una de las integrantes del grupo RBD) y también trabajó con Mario Sandoval que antes trabajaba con Paty Cantú, de quien fue corista en varias ocasiones.

Entonces llegó su participación en La Voz México en 2017 donde fue finalista en el equipo de Carlos Vives, con quien luego compartió escenario como invitada.

Thalía tuvo un vocal coach en La Voz de México y antes tomó clases con Gustavo Lara, artista pop de los 90 famoso por su canción Princesa, y con James Smith, un maestro de canto que le enseñó la técnica de Mix Voice (Voz Mixta) que la ayudó muchísimo.

La cantante tiene diplomados en Cosmiatría y Cosmetología pero no se dedica de forma comercial.

En un punto se arrepiente de no haber realizado estudios académicos en música, porque tuvo miedo de que sus padres lo tomaran a mal o sufrieran por esto, pero también considera que una formación en cualquier aspecto o disciplina es algo bueno y que estudiar es un aprendizaje y es muy satisfactorio.

"Estoy de lleno en la música. Quiero seguir en música hasta el último día de mi vida", concluyó.

Esta noche Thalía Ramírez y Lucas Chaves participarán de la Inevitable Variete "Fantasy" en La Panadería (Lamadrid 544) a las 21.30. Estarán presentes Berta, Mimí y Lulú, DJ TOut, Facu y Maru y, en danza, el artista Facu Feels.