"Pinceladas argentinas", luego de un viaje inolvidable por Europa

La música tiene el poder de unir personas, emocionar corazones y crear conexiones inquebrantables. Constanza Cepedano, reconocida artista argentina, ha vivido esta verdad de manera intensa durante su gira musical por Europa.

El próximo jueves 17, a las 20.30, coronará su vuelta al presentarse en el Teatro Municipal junto a Luisa Reimers, Eduardo Cortínez (piano) y más artistas invitados. Realizará el mismo repertorio que hizo en Europa y denominó “Pinceladas argentinas”.

Las entradas están disponibles en la boleterías del teatro o a través de la plataforma entradauno.com Los precios varían entre 1600 y 3000 pesos, con descuentos especiales para jubilados y estudiantes.

La gira y el evento han sido declarados de interés municipal por el Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

"Mi experiencia en Europa fue increíble en todos los sentidos. Personalmente, tuve la oportunidad de reencontrarme con viejos amigos y conocer personas maravillosas. Me conmovió especialmente el reencuentro con compañeros del coro del Mundial de Rugby 2003, a quienes no había visto en años. Además, descubrí lazos familiares que no sabía que existían, un emocionante hallazgo que ocurrió durante una visita a Corniglia en Cinque Terre, la tierra de mi bisabuelo. El viaje no solo me permitió conocer lugares hermosos, sino también reconectar con mi historia y mis raíces de una manera profunda", aclaró Constanza.

—En el ámbito profesional, tu gira también tuvo un impacto significativo. Contanos sobre eso.

—Quedé sorprendida por la respuesta del público europeo a la música argentina. Cada uno de los cinco conciertos que ofrecí fue recibido con un calor y respeto excepcionales. El poder de la música argentina resonó en los corazones de los asistentes, quienes se emocionaron y compartieron esos momentos especiales conmigo. En todos los conciertos, el público no solo aplaudió de pie, sino que también me pidieron bises en dos ocasiones. Estos momentos me recordaron la magia de la música y cómo puede trascender las barreras culturales y lingüísticas.

—¿Cuál es la idea para el show del Municipal?

—Tengo la emocionante oportunidad de llevar el repertorio que interpreté en Europa, titulado "Pinceladas argentinas", a mi querida ciudad. Este compilado incluye música argentina de diferentes géneros, desde música académica hasta folklore y tango. Estoy entusiasmada por compartir esta experiencia en un escenario icónico que se presta a una experiencia única. El evento contará con músicos y artistas destacados, como Luisa Reimers y Eduardo Cortínez al piano, Emilia Cortínez Cepedano en la percusión y Josefina Guelfi como bailarina y productora artística. También luciré los mismos vestidos de Liliana López de Makote que me acompañaron en mi gira por Europa.

La historia de Constanza Cepedano nos recuerda el poder de la música para conectar a las personas y trascender fronteras. Su viaje a través de Europa no solo la llevó a hermosos lugares, sino que también reforzó su conexión con la música argentina y le permitió compartir su pasión con audiencias de todo el continente.