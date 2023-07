Aramayo presentó su lista, de cara a las próximas elecciones

En la sede de la Sociedad de Fomento Barrio Norte, en Murature y 7 de Marzo, y ante la presencia de representantes de diferentes instituciones de la ciudad, funcionarios y concejales oficalistas, el doctor Nicolás Aramayo, precandidato a intendente por Juntos, presentó a quienes lo acompañarán en su lista, de caras a los próximos comicios.

En primera fila, presidiendo el encuentro, se encontraba el intendente Mariano Uset, quien dejará funciones el venidero 10 de diciembre, luego de dos periodos al frente de la gestión comunal, acompañado por la diputada provincial Abigaíl Gómez.

Como concejales irán Jorge Torres (PRO), Liliana Taboada (UCR), Gustavo Bouscayrol (PRO), Natalia García Luna (PRO), Pablo Pujol (GEN), Laura Sánchez (PRO), Norberto Argüello (UCR), Maylen Macías (PRO) y Walter Daza (PRO). Como concejales suplentes, Ayelén Rosales (PRO), Rodrigo Studio (UNIR), Melisa Speziale (PRO), Marcelo Beltrán (PRO), Natasha Rocha (PRO) y Gustavo Zalazar (PRO).

Mientras, como consejeros escolares se postularán Cecilia Durán, Gustavo Casamayor y Florencia Bezos. Como suplentes, Gabriel Daire, Alicia De Dios y Leandro Riveros (todos del PRO).

"Para nosotros es un día muy importante porque las personas que me acompañan, forman parte de una lista que se oficializó hace unos días. Pero queríamos hacer una presentación distinta, cercana a la comunidad, porque es nuestra forma de hacer política. No concebimos a la política si no es al lado de las instituciones, de la gente", dijo, al iniciar su discurso el abogado.

Expresó que su agrupación está junto a Patricia Bullrich porque es una persona a la cual "consideramos indicada para este momento que vive la Argentina; un momento en el cual es necesario poner orden. Y creemos que es ella la que tiene el coraje y las convicciones para hacer que la Argentina despegue".

"Como contracara de esta situación, hemos visto en el último tiempo, en el cierre de las listas, como Massa, el Kirchnerismo y la Cámpora, que parecían que no se llevaban muy bien, no fue tan así porque se terminaron uniendo, con el único fin de perpetuarse en el poder a través del populismo como una forma de hacer política en la que nosotros no estamos de acuerdo".

"Por eso -continuó-, no solo este grupo que me acompaña va a poner todas sus fuerzas para ganar una elección, sino que no se resigna a vivir en esta Argentina, a que el Kirchnerismo vuelva a ganar, a que no haya otra forma de gobernar si no es a través del peronismo. Nosotros vamos a dar todo lo posible para que Patricia Bullrich sea presidenta de la Nación. Y tampoco queremos que el Kirchnerismo y la Cámpora formen parte de un gobierno municipal y, por tal, este grupo de personas y el resto del equipo de Juntos, redoblará los esfuerzos para ganar las elecciones".

Luego, nombró las propuestas:

Desarrollo económico local:

* "Continuaremos las acciones para concretar el parque industrial. Tras las gestiones realizadas por el actual gobierno, el expediente de la cesión de tierras se encuentra en la Agencia de Bienes del Estado, aguardando una ley o un decreto. Nuestro bloque de diputados no cuenta con mayoría y el presidente de la Nación no ha tenido el más mínimo interés en nuestro proyecto. Sin embargo, redoblaremos nuestros esfuerzos y esperamos que el cambio de gobierno, más nuestro aporte, hagan realidad el parque industrial".

* "Como gobierno reforzaremos el programa de apoyo a emprendedores locales, brindando un acompañamiento sólido a aquellos que deseen invertir y generar empleo en nuestra ciudad. No seremos una traba para su crecimiento, sino que abriremos las puertas y facilitaremos los procesos necesarios".

* "Como concejal, junto con mi bloque, hemos trabajado en las habilitaciones provisorias. Y ahora vamos a ir por más y haremos que pueden concretarse en el marco de 5 días hábiles, siguiendo el ejemplo de otros municipios que tuvieron éxito en el área".

Mejoras en infraestructura y servicios:

* "Priorizaremos la inversión en infraestructura esencial, gestionaremos fondos para la pavimentación de calles en barrios periféricos y el reasfaltado de arterias que no admiten más bacheos".

* "Iniciaremos un programa de adquisición de luminarias y columnas para los sectores con faltantes de luz. Nos comprometemos a lograr la expansión de la red de alumbrado a los barrios más alejados. No queremos más barrios postergados".

* "Intervendremos en la obra del centro comercial a cielo abierto, eliminando cruces peatonales que dificulten el flujo del agua y el tránsito vehicular, reemplazando las rejillas que están deterioradas. Promoveremos la unificación de las veredas, en colaboración con los comerciantes, logrando un estilo único, al igual que en otros centros comerciales modernos y atractivos. Nos ocuparemos de la contaminación visual aérea, exigiendo el retiro de toda la cartelería que está obsoleta. El centro es de todos y todos lo queremos más lindo".

* "Vamos a trabajar en la expansión de la red de agua potable para los barrios que aún no la tienen, realizando los convenios necesarios para que los vecinos accedan a este servicio esencial".

* "Crearemos bicisendas para fomentar el uso de la bicicleta por sobre el vehículo. Intervendremos plazas y paseos públicos con equipamiento moderno y juegos. No queremos las mismas plazas que hace mucho tiempo".

* "Organizaremos las áreas que prestan servicios para que lleguen a todos los barrios y localidades. La mejora en la prestación de los servicios será un eje primordial de nuestra gestión, siendo más y mejores. Queremos una ciudad más limpia y más linda".

Participación ciudadana y transparencia:

* En este caso, habló de la reactivación del programa el "Municipio va a los barrios", la transparencia de la información, la ampliación del plazo para que las instituciones presenten la documentación y accedan a la eximición de la tasa municipal.

Basural a cielo abierto:

* Durante todos estos años, se logró reducir la cantidad de residuos que llega al basural. Vamos a continuar concientizando a nuestra comunidad sobre las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. La novedad es que profundizaremos en un proyecto de compostaje que está realizando la Juventud del Pro, ampliando las capacitaciones hacia la comunidad.

"Todo esto tiene como objetivo sanear y ordenar nuestro basural actual. Mientras llevamos adelante estas acciones, estamos viendo dónde podemos ubicar un relleno sanitario. Por supuesto, más adelante, será el proyecto que todos anhelamos que es la erradicación del basural a cielo abierto, lo que implicará la construcción de una planta de clasificación y separación de residuos".

"Es importante destacar que estas gestiones son a largo plazo, trascienden a un gobierno. Representan un cambio profundo de educación de los habitantes y cómo interactuamos con el ambiente y nos comprometemos con las generaciones futuras".

Seguridad y transporte:

En este punto, se refirió al fortalecimiento de la seguridad en los barrios mediante "Ojos en Alerta", la colocación de más cámaras, la participación ciudadana para la aplicación de faltas, para que "tengamos un distrito ordenado". También dijo que se organizará el tránsito pesado, con severas multas a los infractores.

Salud:

"Vamos a continuar con las actuales gestiones e implementaremos el triage como sistema de clasificación de atención de pacientes cuando llegan a la guardia, se establecerán turnos online y la historia clínica digital, se fortalecerá la guardia y aumentará el servicio de los CAPS", indicó, entre otros aspectos.