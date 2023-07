Bahía... ¿Responde?

En Julio de 2017 realicé la poda de algunas ramas de los árboles del frente de mi domicilio, días después recibí una multa por Podar Sin Permiso.

Ante esta situación, este año me dirigí personalmente al Departamento de Parques Municipales para solicitar dicha autorización. En la oficina, situada en el interior del Parque de Mayo, una empleada me indicó que dicho trámite se realiza en forma virtual a través de la página de la Municipalidad, pero que no le está permitido al vecino hacer la poda, sino que personal municipal iría a mi domicilio y lo realizaría.

Con fecha 7/6 (un día después de ingresar mi solicitud) se me informó vía mail desde el Centro de Atención al Vecino que la misma fue registrada y me otorgaron un código para su seguimiento. Al día siguiente, por el mismo medio, me comunicaron que mi solicitud fue derivada a la Dirección Adjunta de Ordenamiento Forestal Urbano.

El día 23/6, ante la falta de respuesta, me comuniqué vía telefónica con el mencionado Departamento Municipal, habiendo sido atendida por una empleada (atendida es una forma de decir, porque la empleada en cuestión, que ante mi requerimiento sólo se identificó como "María", fue bastante desatenta), quien ante mi consulta respondió: "No han ido y no van a ir, señora. Porque primero tiene que ir a su domicilio un Inspector a verificar el estado de los árboles. Y después de eso, si correspondiera, se realiza la poda. En este momento los Inspectores tienen un atraso en sus tareas de ¡3 meses!".

Esto significa que, en el hipotético caso de que realicen la poda, sería después de Septiembre, época del año no recomendable para efectuarla.

Evidentemente la Municipalidad no cuenta con el personal suficiente para dar a basto con los pedidos de los vecinos... pero tampoco le permiten al vecino realizarlo.

El Inspector que se tardó sólo días en multarme, ahora se tarda meses para realizar su trabajo.

Mientras tanto las ramas de mis árboles siguen interrumpiendo el paso de la gente por mi vereda, tocando el cableado aéreo, y no permitiéndome el ingreso de mi vehículo a mi garage.

Bahía... ¿Responde?

Norma Arbilla