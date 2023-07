Habló Cantaro: "Fue un juicio vergonzante para mi"

Se conocieron hoy las primeras declaraciones del suspendido fiscal Alejandro Salvador Cantaro, luego de que ayer se fundamentara desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca el fallo con el cual fue absuelto el funcionario público en el juicio que se le siguió por encubrir a una banda narco que supuestamente integró su sobrino político, Sebastián Gauna San Millán.

Cantaro brindó una entrevista en el programa Siete Mundo que se emite por Canal 7 Bahía Blanca y sostuvo que "el fallo del Tribunal y sus fundamentos no solamente me dan paz y tranquilidad, sino que también es una reivindicación de mi honorabilidad".

"El fallo tiene fundamentos y argumentos muy críticos para la obtención de pruebas del fiscal (Gabriel González Da Silva). Dice que faltó al deber de buena fe en el proceso, que no incorporó pruebas que estaban en su poder en el tiempo debido para poder defenderse", sostuvo Cantaro.

(Video Canal 7)

A su vez, señaló que presentó la renuncia a su cargo en febrero pasado.

"Ya presenté la renuncia a mi cargo a partir del 1º de febrero de este año, que aún no fue aceptada, por lo que estoy a la espera de iniciar los trámites de mi jubilación. No me interesa volver a tener un cargo, a pesar de que fue una de las mejores experiencias laborales en mi vida, pero haber terminado así no me deja sentir que estoy feliz", sostuvo.

Y cerró diciendo que "luego de estar sometido a un juicio vergonzante para mi, donde escuché que era miembro de una banda de vendedores de drogas, me deja tranquilo que el Tribunal haya reconocido este sometimiento a juicio por arbitrio".