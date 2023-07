Álvarez Porte: "El radicalismo perdió la vocación de poder"

El exsecretario de Seguridad de la comuna y actual precandidato a concejal en la lista que a nivel local encabeza Nidia Moirano, Emiliano Álvarez Porte, aseguró que al radicalismo le falta vocación de poder y que cuando llegan las elecciones ejecutivas, los líderes del centenario partido "buscan atrás de quien acomodarse".

"Hace tiempo que el radicalismo perdió la vocación de poder y cuando hay que disputarlo retrocede. Esto pasó después de la crisis de 2001 con De la Rua hasta hoy", sostuvo Álvarez Porte en el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play.

"Algunos se van a enojar con lo que digo, pero luego de las elecciones legislativas se habla de que la UCR tiene mucho músculo, pero cuando llegan las ejecutivas, la cúpula actual piensa detrás de quien acomodarse", sostuvo.

Al ser consultado por la frase que esta mañana pronunció Elisa Quartucci tras anunciar que la proscribieron y no la dejaron competir el 13 de agosto, sobre los la ausencia de valores radicales en las listas, Álvarez Porte sostuvo que "orgánicamente el partido no tiene representantes, pero en las listas somos muchos los que tenemos esos valores, que trascienden al partido", dijo.

"Tengo formación radical y pasé por Franja Morada pero no estoy en el radicalismo", remarcó.

Además dijo que la situación de Quartucci "es diferente a la que atravesamos nosotros porque formamos parte de un proyecto colectivo y quien conduce es Patricia Bullrich: nos invitaron a participar en otros lugares a los que pretendíamos el año pasado y aceptamos".

"A mí no me permitían otra boleta como precandidato a intendente porque no veían que la estrategia iba a ser positiva y por eso aceptamos integrarnos a la que encabeza Moirano", explicó.

Por último remarcó que "fui crítico con el gobierno en cuestiones puntuales como la seguridad y que no estaba representada la coalición y eso cambió con Moirano. Entiendo que nos vamos a integrar bien", opinó.