“Si digo quién protege a Lotocki, termino en un zanjón”, aseguró Mariano Caprarola

Mariano Caprarola habló en Socios del Espectáculo sobre los problemas de salud que tiene desde que se sometió a una cirugía estética con Aníbal Lotocki.

Muy conmovido, el productor de moda y panelista de La Jaula de la moda dijo que hoy sigue pagando las consecuencias de esa cirugía: “Me enfermó. Tengo una insuficiencia renal. El día que la Justicia lo ponga atrás de las rejas, voy a salir a decir que es un asesino”.

“Silvina Luna es una gran amiga. Cuando lo nombro, me provoca dolor en el alma… Yo no pagué y hasta fui garante de su clínica en Belgrano. Era un pendejo e hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias. No pensé que un amigo me iba a traicionar y me iba a inyectar muerte”, dijo el productor de moda.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En plena pandemia, tuvo que operarse para contrarrestar los efectos nocivos del producto que le habían colocado a su cuerpo: “Era como estar cortando una botella de plástico. Si digo quién es su protección, termino en un zanjón muerto. No podría decirlo porque tengo una madre de 91 años y quiero que me disfrute un poco más”.

Cuando comenzó a empeorar, fue a atenderse por su cuenta con otro profesional de la salud: “No podía perder el tiempo en hablar con un encantador de serpientes”.

Por último, decidió enviarle un mensaje a Lotocki: “A vos te digo, no hago esta nota porque necesito trabajar, la hago para decirle a la gente que no se atienda más con esta persona que debería estar tras las rejas”. (NA)