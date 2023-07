Gerardo Monforte gmonforte@lanueva.com Periodista especializado en la cobertura de temas judiciales y policiales desde 2010, con casi 20 años de actividad en La Nueva. Producción de información sobre causas y juicios, muchos de ellos con gran repercusión local, nacional e internacional. Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social, de esta ciudad.

La educación en contexto de encierro logró un hito en estos días con la graduación de Nicolás Avots Sugimoto, el primer alumno de la Universidad Nacional del Sur privado de la libertad que después de cuatro años de cursada y 35 exámenes se convirtió en abogado.

Pero si bien el estudio es una herramienta importante para los presos en las cárceles de nuestro país, sobre todo para reinsertarse luego en el mercado laboral y no reincidir en el delito, todavía hay mucho que mejorar del sistema de enseñanza intramuros.

Una de las principales medidas en este sentido es ampliar la oferta académica para los internos, poniendo a su disposición carreras virtuales más variadas, de corta duración y con salida laboral directa.

Así lo explicó el doctor Santiago Garrido, docente del Programa de educación en contextos de encierro que funciona a cargo de la UNS desde 2018.

"De ahora en más la UNS debe trabajar en mejorar la oferta educativa en función de las nuevas tecnologías y el diseño de carreras especialmente orientadas a la educación en contexto de encierro, para concitar mayor interés de internos e incentivarlos a que estudien", manifestó.

Actualmente los reclusos de las unidades penales de esta ciudad y Saavedra tienen la posibilidad de inscribirse en otras carreras que dicta la casa de altos estudios bahiense, aunque -afirmó- no contarán con el "acompañamiento" docente que reciben en la carrera de Derecho.

Más de 150 internos estudian Abogacía en ambos establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Bonaerense, una cifra elevada según el letrado.

"Necesitan una herramienta para adquirir conocimientos y aplicarlos inmediatamente con una salida laboral, a los efectos de cortar el círculo de la reincidencia, que en el territorio bonaerense es alta", resaltó.

"Porque Derecho es una carrera larguísima e históricamente nos ha pasado que a muchos internos les faltaban rendir muy pocos finales cuando quedaron en libertad luego de cumplir su condena o recibieron beneficios en función de su evolución educativa".

"Entonces no vemos la finalización de su avance académico, que se interrumpe al salir en libertad cuando les faltan 4 o 5 materias. Perdemos contacto con ellos y no sabemos si se reciben o no, porque son personas de distintos lugares del país. Esto también hay que mejorarlo", consideró.

El programa se sostiene gracias a estudiantes avanzados de Derecho voluntarios, quienes diariamente asisten a las unidades penitenciarias Nº 4 y 19 para "ayudar" a los internos que estudian la carrera y "llevarles material de estudio".

Proyecto de un nodo

Garrido se refirió además al proyecto de creación en Bahía Blanca de un "nodo universitario" que a través de la virtualidad incluya a la totalidad de las prisiones de la provincia de Buenos Aires.

"Lamentablemente no todas las cárceles de la provincia tienen acceso a la educación universitaria y, de hecho, son bastante pocas las que tienen. De las 30 y pico que hay, sólo tienen 5 o 6, por eso la idea es ampliar este servicio a todos los penales bonaerenses", expresó el secretario del Ministerio Público Fiscal.

"La única manera de hacerlo es por medio de sistemas de virtualidad, porque es difícil que los docentes vayan a todas las cárceles", concluyó Garrido.

Daniel Vega, rector de la UNS, presentará la propuesta al ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak.

Transformación

Para el juez Gabriel Giuliani, que fue tutor del taller de seminario con el cual el condenado se recibió, la educación "transforma vidas".

"A todos los que pasamos por la Universidad, esta institución nos genera una responsabilidad distinta como docente y también como facilitador para que alguien pueda estudiar. En este caso se conjugó lo establecido por las leyes de ejecución penal, que estimulan los vínculos familiares, el trabajo y el estudio", señaló Giuliani.

El magistrado tresarroyense valoró cómo la UNS, mediante su función de "transformación", puede actuar de manera positiva con personas privadas de la libertad.

En 2015 Giuliani integró el Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos que condenó a Avots a 10 años de prisión, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple con dolo eventual.

"En su momento, que ya forma parte del pasado de este estudiante, tuve que tomar una decisión en el marco del análisis de una conducta que, a criterio del tribunal que integraba, era ilícita, y con el tiempo, ya cumpliendo funciones en Bahía Blanca, me comunicaron que Avots quería que yo fuera su tutor de seminario".

"El rol de la UNS es fundamental y acá se plasmó. Requiere de un trabajo coordinado con su departamento de Derecho", dijo el profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

"La función del docente es ser una herramienta para abrirle posibilidades al estudiante y en este marco eso es muy valorable, por eso me siento satisfecho. En otros tiempos hubo docentes que también me marcaron en mi carrera universitaria y ayudaron a formarme", concluyó Giuliani.

Choque fatal

Víctimas. Avots fue sentenciado por las muertes de Darío García, Guillermina Cirone, Nicolás García, Amalia Muñoz y su bebé nonato, a raíz de un incidente vial registrado en el kilómetro 508 de la ruta nacional 3, cerca de la localidad tresarroyense de Micaela Cascallares.

Frontal. El trágico hecho se produjo el 26 de noviembre de 2012, cuando colisionaron de frente un auto Volkswagen Gol y un ómnibus de la empresa El Rápido que circulaba en sentido Bahía Blanca–Tres Arroyos.

Responsable. Avots, que cumple condena en la cárcel de Saavedra, guiaba un utilitario Peugeot Partner que intentó sobrepasar al micro y provocó el choque. En 2016, el Tribunal de Casación confirmó la pena.

Autoridad. El joven integra además el Consejo Departamental de la UNS, es decir que es una autoridad elegida por sus propios compañeros.

Precedente. "El de Avots es un leading case en la provincia de Buenos Aires porque fue uno de los primeros casos en el que se condenó por dolo eventual en un incidente de tránsito", remarcó Garrido.

Concientización. "Por eso es un caso resonante a nivel nacional y puede servir para reflexionar acerca de las graves imprudencias en la conducción de vehículos", añadió.