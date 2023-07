Una industria en peligro, el gran proyecto en Bahía que sigue vivo y crece el faltante de productos básicos

--Buenas, Juan. Ojo que estamos imparables en la Copa, y todo con pibes del club. Atenti.

--Sos incurable, y solo por momentos gracioso, amigo, pero es mejor verte de buen humor que amargado por el desempeño de los muchachos de Román y compañía, algo que ocurre seguido.

--Naaa, cómo me voy a amargar con eso, ya maduré, amigo...

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--No sé si maduraste, sí sé que cada vez tenemos más problemas en Argentina y es lógico elegir con qué amargarse.

--Tal cual, fíjate el tema del padre que se hizo viral por reclamar en el Consejo Escolar contra los paros en escuelas, harto de ver cómo se cae a pedazos la educación. Incluso fue muy aplaudido cuando señaló que igualdad no es hablar con X, igualdad es que todas las escuelas tengan clases.

--Sí, vi videos y realmente me quedé impactado. Nosotros que ya no tenemos chicos en edad escolar vemos un poco de lejos el drama que se vive por la falta de clases por cualquier motivo. Terrible.

--Ayer, de manera espontánea, hubo una manifestación de padres, alumnos y algunos docentes. Todos hartos por los paros de todo tipo y la falta de clases.

--Es más, según vi en lanueva.com Guillermo Sierra, el padre cuyo reclamo se hizo viral en todo el país, dijo: "Estamos acá por el amor a nuestros hijos, si mañana me ven en el Concejo pidiendo que me voten escúpanme en la cara".

--Y un hecho para destacar es que no cortaron las calles, solamente dieron la vuelta a la Plaza, con aplausos y para luego entonar las estrofas del Himno Nacional. Impecable.

--¿Te tiro una paradoja?

--Dale.

--Fijate que por los gremialistas de la educación ven una rata en una escuela y por cinco días no hay clases. Sin embargo, se encuentran ratas, cucarachas, etc en un quirófano del Hospital Penna y siguen operando como si nada. Esto te demuestra el desquicio que existe en muchos aspectos.

--Bueno, pidamos el primer par de cortados y tirá alguna primicia que haga ruido.

--Dale, pero te aclaro que no es positiva.

--¿Qué pasó?

--Por ahora nada, pero puede pasar.

--Bueno, te sigo.

--Hay mucha preocupación porque está en serio riesgo la continuidad del frigorífico Viñuela, un establecimiento de hace muchos años, con planta industrial en Grünbein, 90 empleados, ocho sucursales minoristas en Bahía y una en Monte Hermoso.

--¿Está en concurso o me equivoco?

--Sí, desde hace bastante tiempo, lo vienen más o menos zafando, están trabajando muy bien con el Sindicato de la Carne, pero últimamente tienen problemas con Senasa.

--Ni idea. Seguí.

--Este frigorífico está habilitado para enviar algo de carne sin hueso al sur del país, de hecho hacen envíos a Chubut y Neuquén, pero aparentemente Senasa les está complicando la renovación de habilitaciones.

--Con eso se van al tacho...

--Claro, plantean que sin eso la planta es inviable y tendrán que cerrar, poniendo en juego 90 puestos de laburo solamente en Grünbein. Se están haciendo gestiones, pero habrá que cruzar los dedos, amigo.

--Me dejás helado, ojalá se llegue a un acuerdo pronto. Hablando de producción de alimentos y otras yerbas, ¿notaste que cada vez más en los comercios locales faltan productos de primera necesidad?

--Sí, claro, y parece ser un fenómeno en aumento, a tal punto que una empresa grande local presentó una nota en la secretaría de Comercio Interior de la Nación donde deja sentado que recibe el 20 por ciento de los productos que pedimos.

--¿En serio?

--Sí, claro, por ejemplo a una empresa alimenticia de primer nivel les piden 10 chocolates y les terminan mandando dos. ¿Se entiende?

--Por supuesto, y ojo que el faltante de productos básicos es un tema para seguir con atención porque perjudica a todo el mundo.

--Bueno, paremos acá porque vamos a terminar hablando de los precios y no tengo ganas de amargarme. ¿Puede ser?

--Seguro, hablemos de lo que quieras.

--Gracias, y ya que vos siempre tenés data de los muelles, ¿qué pasó con la pasarela que se vino abajo en una de las postas de inflamables de Galván? Seguro tenés la “posta”, je, je.

--Ja, ja. Como bien sabés, el Consorcio se hizo cargo de las postas tras retirarle la concesión a Energen, a fines del año pasado, por las graves falencias en materia de mantenimiento, entre otros puntos. De hecho en enero el puerto comenzó un ambicioso programa de obras en el lugar, pero el deterioro les ganó a las reparaciones y esa estructura se derrumbó el martes pasado.

--Bueno, pero quiero los pormenores, Juan.

--La clave del accidente es que la estructura no estaba preparada para que transiten por encima seis personas al mismo tiempo, como ocurrió. De hecho había un procedimiento comunicado, señalando que debían transitar de a dos, pero por una mala decisión de dar una capacitación en el extremo del viaducto, luego volvieron los seis caminando por la pasarela al mismo tiempo y se vino abajo.

--¿Los seis cayeron al agua?

--Cinco tomaron contacto con el agua: de esos cinco tres pudieron seguir tomados de la pasarela porque quedó inclinada, apoyada en el fondo, con lo cual no permanecieron totalmente sumergidos, y los dos restantes cayeron al agua.

--¿Estuvieron mucho tiempo en esa condición?

--Como te dije antes, el Consorcio está trabajando en forma permanente para revertir el deterioro y, dentro de esos trabajos, en el sector había una lancha de rescate de hombre al agua, previendo caídas. Así que esa misma embarcación acudió inmediatamente y subió a los dos trabajadores. Según un video, estuvieron dos minutos con cuarenta segundos en el agua.

--¿Y después qué pasó?

--Los llevaron a todos al muelle, personal de una ambulancia los revisó, constataron que uno de ellos tenía un golpe en el hombro e inmediatamente se les dio el alta. De todas formas la preocupación es importante y el Consorcio clausuró la pasarela. Ahora las tareas de amarre se hacen desde el agua y se están agilizando los tiempos para ir al recambio total de pasarelas, entre otras mejoras.

--Bien, más que claro, amigo, pero sigamos con el área portuaria, seguro el otro día estuviste en Profertil y te volviste con algún dato interesante.

--Así es, estuve en la firma del convenio entre la compañía local e YPF Luz por medio del cual la planta local será abastecida totalmente con energía renovable, en este caso eólica. Algo histórico y que marca una tendencia que llegó para quedarse.

--¿Sabés algo de la construcción de la segunda planta de fertilizantes en Bahía? El año pasado me dijiste que los socios canadienses de YPF seguían sin definirse.

--Te diría que hay optimismo y que tanto los directivos de YPF como de Profertil piensan que se va a llegar a buen puerto. Hoy, pudiendo hacer todo en nuestro país, con gas suficiente, es un despropósito que Argentina siga comprando en el exterior la mitad de la urea que necesita. Increíble.

--En el caso de YPF Luz, ¿piensan montar algún parque eólico en Bahía Blanca?

--La empresa está con proyectos de ese tipo en otros puntos del país y su CEO planteó un tema que te comenté el año pasado: Bahía y la región tienen agotada la capacidad de transporte de energía, así que pese a sus excepcionales condiciones, no podrán recibir nuevos parques eólicos. El último autorizado fue uno de Pampa, en Corti, de grandes dimensiones.

--Bueno, un tema para que nuestra clase política agende y busque soluciones.

--Tal cual, y a propósito de tratar de evitar problemas futuros y sacarle el máximo provecho a las inversiones que podrían concretarse en el área portuaria local, no sé si te enteraste que miembros del Consorcio y la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) estuvieron días atrás en Pigüé, tomando contacto con intendentes y funcionarios de municipios de la zona.

--Sí, vi un comunicado del puerto, pero no hay nada mejor que tener tu mirada de tema, ja, ja.

--El encuentro estuvo interesante porque la UPSO brindó un informe preliminar con las cadenas de valor analizadas y cuáles son las que tienen mayores chances de crecimiento en la zona.

--¿A ver?

--Software e informática, construcción, aceite de oliva, petroquímica e industria naval figuran entre las de mayor potencial de crecimiento.

--Resulta lógico, fijate lo que sucede con los olivares, se multiplican por todos lados…

--Sí, en la zona ya hay 2.500 hectáreas y medio centenar de establecimientos, pero lo bueno es que al menos se comience a discutir cuál es el camino a seguir y qué requerirán las grandes inversiones, para que después no nos quejemos si los beneficios se los llevan empresas y trabajadores de otros puntos del país.

--Ya nos ha pasado. Decime, Juan, supongo que en el plano comercial lo más saliente de la semana que pasó fue la reinauguración de la Coope en Villa Mitre. ¿Coincidís?

--Es verdad, y quedó muy linda, al mismo tiempo que se dio respuesta a un antiguo pedido de la barriada. La oportunidad surgió cuando la empresa pudo comprar los inmuebles de las familias Orioli y Montani, eso destrabó la expansión de su tradicional edificio de Washington al 400.

--¿Ahora reúne más servicios?

--Sí, es un local más amplio y cómodo para circular, con más marcas y productos, mejores equipamientos, un nuevo sector CoopeHogar, dos puntos de retiro para compras realizadas a través de sus plataformas de e-commerce y un centro de atención de la tarjeta Coopeplus. Pero si me dejás tengo algo más de la Coope.

--Por supuesto, contame.

--La donación a la Muni del predio que está entre Alsina, Obligado y Napostá, donde fue remodelada la Plaza de las Cooperativas.

--Pensé que ya había sido donado.

--No estás tan mal rumbeado. En realidad fue cedido en 1994 a la comuna hasta tanto la empresa decidiera darle otro destino, pero atendiendo al uso que los habitantes hacen del lugar, y a la necesidad de un área verde, se planteó la donación.

--El otro día pasé y quedó muy linda.

--El predio de 2 mil m2 se dividió en tres cuadrantes: una plaza blanda, con juegos para niños; un escenario para actividades culturales y un sector de encuentro, entre otras mejoras.

--Sigamos con temas comerciales. Llegó julio y no inaugura la famosa pizzería en avenida Alem. Me dijiste que en julio y la gente me pregunta. ¿No hablás más con el Tero?

--Sí hablo y quizás tu ansiedad provenga de que algunos tiraron al 10 de julio como fecha, pero en realidad siguen ajustando la cocina para que todo salga impecable. Así que lo más probable es que abra a fin de mes. ¿Conforme?

--Sabía que no me ibas a fallar. ¿Qué otro tema trajiste?

--Lamento decirte que me retaron, José Luis.

--¿Por?

--¿Te acordás que un mes atrás te comenté que por un local de avenida Colón al 200 habían pedido 650 mil dólares?

--Sí claro, donde durante las décadas del 70 y 80 funcionó una confitería muy famosa.

--Exacto, bueno, a los propietarios les pareció de mal gusto e imprudente ventilar ese tipo de cuestiones --cosa que puedo aceptar y ofrezco disculpas-- porque dicen que compromete la seguridad y la intranquilidad de los inquilinos. Además, me señalaron que el ofrecimiento y el monto que mencioné no son correctos.

--¿Y vos qué decís?

--Ratifico lo que dije. No veo el motivo para que este empresario, que tiene alguna que otra propiedad en ese sector, me mienta. Por otro lado, hablé del tema porque se trata de un inmueble conocido, que hace a la ciudad.

--A ver si entiendo. Sería, por ejemplo, como si se pone en venta la casona donde funcionó La Tartaruga, el primer pub bahiense, en Alem y Rodríguez. ¿Correcto?

--Exacto, me entendiste más que bien.

--Bueno, sigamos recorriendo el espinel.

--Este tema te va a gustar, aunque aún falta mucho ya están en venta las entradas. El viernes 11 de agosto, en el Club Argentino, tendrá lugar otra edición de La Noche de las Etiquetas, organizada por los jóvenes empresarios de la UIBB. Participarán más de 40 bodegas, habrá más de 10 propuestas gastronómicas y será a beneficio de la Biblioteca Rivadavia.

--Es un evento que cada año resulta mejor que el anterior. De eso no hay dudas, Juancho.

--Me alegro, y antes que me olvide, tengo otra novedad que tienen que ver con el proyecto de Economía Circular que diseñó y está gestionando la Asociación Ambientalista del Sur para la ciudad y el puerto.

--Me interesa. Mientras voy pidiendo otros cafés, contame.

--Dale, para mí otro cortado. Me dijeron que la iniciativa fue preseleccionada finalista del Premio Argentina Circular, una distinción más que importante y mañana lunes, en los salones de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires, se otorgará un reconocimiento a los ganadores seleccionados entre 180 participantes de todo el país.

--¡Qué bien! Felicitaciones.

--Quien lidera el proyecto es Fabián Maller, especialista en Economía Circular y Desarrollos Sostenibles, que junto a otros miembros de la AAS, estarán presentes este lunes en la premiación.

--Impecable ¿Qué más?

--Este tema también me parece interesante y es una de tantas cosas que nos dejó la pandemia. Me refiero a la telemedicina, algo que tarde o temprano iba a llegar, pero creo que ahí se agilizó su desembarco.

--Contame.

--Me comentaron que el médico Osvaldo Giorgetti, junto a otros dos colegas, lanzará en los próximos días un sistema de ese tipo que se llamará Virtual Medica Group. Después de un año y medio de trabajo se llegó a diseñar un software y aplicaciones en los teléfonos adecuadas a tal fin.

--Bueno, supongo que tendrás detalles.

--Se trata de un consultorio como los presenciales, pero virtual. El paciente se conecta a través de su teléfono o la PC, lo atiende una secretaria, lo manda a una sala de espera virtual y el médico puede resolver completamente el problema y se le envía una receta virtual o puede no resolverlo y decidir que el paciente necesita una consulta presencial. En este último caso toma la llamada la secretaria y le consigue un turno con el especialista que sea lo más rápido posible.

--¿Especialidades? ¿Todas?

--Por lo que vi, clínica y pediatría. Inicialmente funcionará de 8 a 20, de lunes a viernes, siendo la consulta promedio de 12 minutos.

--Excelente, muy variado, pero ahora zarpemos, ya se hizo retarde. Pero antes, un cálido saludo a nuestros vecinos puntaltenses en el aniversario de su ciudad.

--Dale, y a ponerle calor al domingo con las brasas y los hierros.

--Chau, Juan, disfrutá del asado, yo mejor voy por un buen plato de pastas.

--Me parece bien. Hasta la semana que viene, José Luis.