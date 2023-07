El Clausura toma forma con técnicos que debutan y con varias caras nuevas

Con tres técnicos debutantes y algunas caras nuevas, el torneo Clausura de la Liga del Sur ya toma color.

Nicolás Ballestero (Sporting), Gabriel Dietrich (Pacífico de Cabildo) y Claudio Olea (Pacífico BB) harán su estreno en el segundo semestre del año.

Ballestero –que ya sabe lo que es gritar campeón en el torneo doméstico con Liniers— tomará el mando del rojinegro en reemplazo de Julio Román con la firme intención de sacar al equipo del descenso directo.

Por su parte, Dietrich y Olea debutarán como entrenadores en el ámbito local. Gabo asumió en el Tifón de Cabildo en lugar de Julio Verdino, mientras que el ex ayudante de Oscar Fritz en el Verde bahiense esta vez estará al frente del conjunto de calle Terrada.

Entre las incorporaciones más rutilantes del mercado de pase, emerge el regreso a la actividad de Alejandro Delorte al club que lo vio nacer, Tomás Onorio a San Francisco y Luciano Trídico a Huracán, entre otros.

Club por club

--Huracán: El Globo sumó al volante central Luciano Trídico, proveniente de Liniers, al volante ofensivo Lautaro Miramonte (Villa Mitre) y al defensor Alejo Paz (Villa Mitre).

--La Armonía: El velezano de “Fito” Cuello sumó a los delanteros Benjamín Rossomando (regresó del ascenso de Italia) y Nicolás Millán (Automoto). Se alejaron el atacante Marcelo Soto (fútbol boliviano), el volante central Facundo Cáceres y Thiago Albornoz (Sansinena).

--Liniers: Llegó el volante ofensivo Giuliano Gullaci (ex Comercial). En tanto, Luciano Trídico se fue a Huracán.

--Bella Vista: Los dirigidos por Daniel Correa contarán con el regreso del lateral volante Rodrigo Gómez, proveniente de Sansinena. Se marchó el arquero Gastón Gómez (Rosario Puerto Belgrano).

--Villa Mitre: No tuvo altas, aunque seguramente tendrán minutos en la Liga los delanteros Lucas Goberville y Cristian Cuenca. Se marcharon el arquero David Rodríguez, el zaguero Alejo Paz y losl mediocampistas Lautaro Miramonte y Ariel Montero.

--Olimpo: Sin altas hasta el momento, se fueron Nicolás La Petra (Independiente de Coronel Dorrego), Francisco Centeno (Libertad) y Gino Pizzorno (dejó la actividad).

--Tiro Federal. Sumó al defensor Juan Ignacio Vejar (ex Comercial) y al lateralista Matías Fortunatti (Sportsman de Choele Choel). Se alejaron Mauricio Montini (Sansinena) y dejó la actividad Cristian Llanos.

--Sporting: Nicolás Ballestero será el DT. Sumó a Matías Ehulech (San Francisco) y retornó Matías López. Además, inscribió al atacante Maxmiliano Meza (ex Circulo Deportivo). En contrapartida, se alejaron Tomás Onorio (San Francisco) y Santiago Rivas.

En el Promocional

--San Francisco: Incorporó al volante ofensivo Tomás Onorio (Sporting) y al lateral Axel Hiess (Sansinena). Se fueron Matías Ehulech (Sporting), Marcos Ibarra y dejó la actividad Nahuel López Cruz.

--Sansinena: Sumaron al atacante Mauricio Montini (Tiro), al lateral Thiago Albornoz (La Armonía) y retornó el atacante Diego Romero. Se fueron Axel Hiess (San Francisco) y Emanuel Rochón (Comercial), mientras que se perderá todo el torneo el atacante Alejandro Leiva (rotura de ligamentos).

--Rosario: Arribaron Gastón Gómez (arquero, ex Bella Vista), los atacantes Santiago Ortuño (ex Huracán de Comodoro Rivadavia) y Thomas Silvero (ex Crucero del Norte) y el volante ofensivo Juan Cruz Meza (ex Huracán CR). No continuarán Iván Mesa, Francisco Santillán y Nicolás Pedernera.

--Comercial: El portuario sumó al atacante Emanuel Rochón (Comercial), el volante ofensivo Lucas Galbarini (Pacífico de Cabildo), al arquero Arturo Fieg (ex Pacífico de Cabildo), regresó de Liniers el medicompista Juan Pedro Coronel y retomó la actividad el volante central Santiago Storti. Se fueron los hermanos Gullaci (Gianfranco y Giuliano), Cristian Ramos y Gustavo Florentín.

--Pacífico de Cabildo. Al mando de Gabriel Dietrich, el Tifón sumó a Alejandro Delorte, el arquero Alejo Castro y el volante Ariel Montero. Regresaron los defensores José Luis Teysseyre y Francisco Ortiz.

--Libertad: Arregló con el atacante Francisco Centeno (Olimpo) y los mediocampsitas Emanuel López (Pacífico de Cabildo) y Federico Velázquez. No tuvo bajas.

--Pacífico BB: Con Claudio Olea como flamante DT, sumó a Ignacio Irusta (arquero), Franco Quilodrán (mediocampista), Valentín Sabalich (volante) y podría llegar Juan José Ihitz.

Retornaron Maximiliano Barros, Agustín Montes de Oca y los hermanos Roy y Thiago Carrasco. Se marcharon Jesús Chacón, Matías San Martín, Lautaro Argento, Juan José Peralta, Joel Aramburu y los brasileños Paulo Santos Prates y Ailton Da Silva.