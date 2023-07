Durante una reciente entrevista, la cantante Demi Lovato recordó la sobredosis que sufrió hace cinco años en julio de 2018 y compartió las secuelas físicas que actualmente enfrenta.

La ex estrella de Disney aclaró que no se arrepiente de ningún acontencimiento de su pasdo pero afirmó que le gustaría haberlo experimentado de una "manera diferente".

“No cambiaría mi camino porque no me arrepiento”, afirmó la artista, en el programa Andy Cohen Live de SiriusXM, y prosiguió: “Desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía. Y dos, que una vez que asumes el dolor, pasa, no es necesario el consumo de drogas”.

A pesar de que hoy en día se encuentra en un “mejor lugar", Lovato reveló las consecuencias visuales y auditivas que persisten en su vida diaria. "Hasta el día de hoy, vivo con discapacidades visuales y auditivas. Es un constante recordatorio. Cada vez que poso mi mirada sobre algo, experimento puntos ciegos en mi visión", confesó.

"No me enfoco en la vergüenza en absoluto porque se muy bien por lo que pasé, y entiendo por qué sucedió y qué sucedió. No hay vergüenza que venga con eso porque fue una lección de vida que tenía que aprender", expresó.

En esa misma línea, indicó que está muy agradecida de estar viva ya que “pudo haber sido mucho peor”. Mientras tanto, la cantante se prepara para el lanzamiento de su próximo álbum REVAMPED con reversiones de sus exitosas canciones, que se lanzará el 15 de septiembre. (Filo News)