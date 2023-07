Residente estrenó una nueva canción dedicada a Cosculluela

La guerra entre Residente y el reguetonero Cosculluela comenzó hace varios años cuando Calle 13 estrenó su éxito "Adentro", en el que criticaron a los raperos que daban mal ejemplo a los niños enalteciendo la delincuencia. A pesar de que no se mencionó su nombre, los fanáticos llegaron a la conclusión de que era para él.

Fue en agosto de 2022 cuando Cosculluela sorprendió a sus seguidores al lanzar el tema René Renuncia, una canción dedicada al exlíder de Calle 13 en donde le declaraba la guerra luego de ciertas voces que auguraban un posible pleito entre los dos cantantes.

Días después, fue Residente quien contestó con el tema Cosquillita, una canción de poco más de nueve minutos que dejaba con ganas de más a todos sus fans.

Fue casi un año después que René colgó un misterioso video en su cuenta de Instagram en donde mencionaba que estaba por tirar una canción dedicada a algunos artistas del género urbano en las llamadas "tiraderas".

"Decidimos sacar esta canción que desde hace meses la tenía cogiendo polvo en el armario. A los personajes que serán mencionados, no se emocionen, esta canción no formará parte del nuevo disco. Ustedes seguirán siendo unos desconocidos. En lo personal, me parece una mi*rda absoluta la canción; es larga y no tiene coro", adelantó a través de sus historias de Instagram y utilizando una inteligencia artificial.

La advertencia se convirtió en realidad y fue este jueves Residente estreno "Bajo y Batería", un tema dedicado 100 por ciento al rapero Cosculluela. Con barras agresivas mientras es acompañado por un bajo y una batería, René no se guardó nada y remató al reguetonero, quien desde su canal de YouTube se limitó a colocar el mensaje: "un año después".

Hacia el final del video, Residente promete que se retirará de las "tiraderas"; "ya no le voy a tirar a ninguno más. No me interesa, cabr*nes".