Peligran las series y películas de Hollywood: el sindicato de actores se une a la huelga de guionistas

Desde 1960 no se vive en Hollywood una crisis de este tipo. A la huelga de guionistas que lleva 70 días retrasando las producciones de series y películas, se sumó el sindicato de actores, luego de que fallaran las negociaciones entre el sindicato de actores SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) y la AMPTP (Alliance of Motion Pictures and Television Producers).

“Las respuestas de la AMPTP a las propuestas más importantes del sindicato han sido insultantes e irrespetuosas con nuestras contribuciones masivas a esta industria”, aseguró la presidenta del sindicato de actores, la actriz Fran Drescher, conocida por su protagónico en la serie La Niñera.

Algunas de las grandes películas que se verán demoradas son: la secuela de Spider-Man: No Way Home, Blade, It Ends With Us, Community: The Movie, Captain America: Brave New World.

Con respecto a las series que tardarán más tiempo en ver la luz, se encuentran: Stranger Things, Andor, The Last of Us, Euphoria, Emily en París, The White Lotus y1923, entre muchas más.

La última huelga de la WGA en 2007 y 2008 duró 100 días. La acción costó a la economía de California unos 2.100 millones de dólares, ya que las producciones pararon y los guionistas, actores y productores en paro redujeron sus gastos.

Los guionistas dijeron que estaban dispuestos a paralizar porque los cambios causados por las aplicaciones han hecho difícil para muchos ganarse la vida en ciudades caras como Nueva York y Los Ángeles. (NA)