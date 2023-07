Fuerza Bruta en Bahía: un show inmersivo que rompe barreras

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

Fuerza Bruta Wayra, una experiencia teatral revolucionaria que desafía las convenciones tradicionales, se prepara para cautivar al público durante 10 funciones emocionantes que se llevarán a cabo del 18 al 23 de julio en el Dow Center, ubicado en Rodríguez 4985.

Con varias programaciones ya agotadas, solo quedan algunas entradas disponibles. Para aquellos que deseen sumergirse en este espectáculo, pueden adquirir sus boletos en Ticketbahia.com y vivir una jornada teatral que trasciende los límites de la imaginación y despierta las emociones más profundas.

Con su propuesta innovadora, se adentra en la inmersión total del espectador y busca romper las barreras del sometimiento intelectual del lenguaje.

Fabio D'Aquila, coordinador general del proyecto, revela que su objetivo principal es transmitir sensaciones directamente al cuerpo, sin necesidad de un proceso intelectual para comprender el mensaje. El público se encuentra inmerso en un ambiente donde comparte momentos con los artistas, guiado por las emociones y la sensibilidad antes que por el razonamiento.

Lo que buscamos siempre fue romper ese límite que existe entre la butaca y el escenario y que nuestros artistas estén involucrados con el público".

“En todos los espectáculos que fuimos presentando buscamos esto, tratar de ir a una sensación que supere lo que podemos pensar. En particular, nuestro espectáculo, Wayra, no tiene texto. El público va a un espacio que se parece más a una disco que a un teatro o a una sala de conciertos y nosotros no transmitimos nada a través del lenguaje, no transmitimos nada intelectual”, dijo Fabio.

--¿Cuál es el objetivo principal de la obra?

—Con Fuerza Bruta lo que buscamos es modificar el estado del público. Nos gusta que la gente entre a ver nuestro espectáculo y se vaya lleno de energía, lleno de felicidad, habiendo celebrado, habiendo compartido con un montón de personas y con los artistas. Nos gusta que la gente realmente se movilice, pero desde lo espacial, ya que en nuestro espectáculo tenés que moverte por el espacio porque entran grandes escenografías, hasta movimiento emocional y sensorial. Nos gusta la idea de que el público se contagia de la adrenalina que proponemos y esa adrenalina hace que terminemos todos en un estado celebrativo.

--¿Qué elementos utilizan para generar esa conexión emocional con el público?

—Trabajamos con elementos simples, reales, básicos y directos. Estos elementos, digamos, están basados en escenografías de grandes dimensiones que ingresan por diversos lados de la sala, incluso desde el techo, y esas escenografías involucran actrices y actores. Nuestras actrices y nuestros actores están inmersos en esas escenografías y allí van generando y van conectando con el público para despertar las emociones del público. Vemos a un personaje en nuestro show que es un tipo que va caminando sobre una cinta y le empiezan a suceder cosas y él va atravesando esos cosas, esos obstáculos muy vinculados con lo que nos pasa a cualquier persona en la vida, que vamos atravesando cosas, que lo que se nos pongan enfrente lo atravesamos. Después, no sé, trabajamos con una escena que es como una pileta enorme que se viene sobre el público pero a la vez es como muy sensual porque hay cuatro chicas allí arriba que están jugando sensual e infantil a la vez. Esos son los elementos con los cuales trabajamos. Directos, reales, no buscamos pretender hacer algo, sino que vamos a trabajar con cosas que son reales, que son sensaciones que cualquier persona puede vivir o puede atravesar.

--¿Cómo adaptan el contenido para hacerlo accesible a audiencias de diferentes edades?

—Las escenas de nuestro espectáculo son de movida apta para todo público. Son escenas, como decía en la pregunta anterior, reales, directas, donde al no existir una utilización del lenguaje, del texto, de lo verbal, no hay que comprender. Entonces, lo que nosotros buscamos es despertar en el público emociones y dejar que el público se lleve por su imaginación. Entonces en nuestro espectáculo, para un niño ver a cuatro o cinco performers volando por sobre su cabeza, va a ser totalmente emocionante y para una persona más grande también, tal vez no tanto porque la persona más grande ya intelectualiza, ya piensa ah bueno, están colgados de una soga y hay un motor que los mueve pero de alguna forma, lo que nosotros buscamos transmitir es esa fantasía de que vos podés estar ahí volando.

--¿Qué elementos aporta esta obra al mundo del teatro y a la experiencia artística en general?

—Buscamos desestructurar el teatro nosotros. Desde que empezamos a trabajar hace muchísimos años con nuestro primer grupo, que fue la Organización Negra, un grupo así como de teatro de choque, oscuro, post dictadura, luego con nuestra compañía que se llamó De La Guarda y actualmente con Fuerza Bruta, lo que siempre buscamos es como sacarle la etiqueta al teatro. A nosotros nos gusta aportar una popularidad, llamémoslo así, al teatro. Lo que buscamos siempre fue romper ese límite que existe entre la butaca y el escenario y que nuestros artistas estén involucrados con el público. Creo que ese es como nuestro aporte, desestructurarlo. Y, por otro lado, hacia la experiencia artística en general, yo creo que, digamos, para mí, en cuanto a lo personal y en lo que vivo con los artistas que compartimos nuestra obra, es algo que realmente nos modifica nuestras vidas. Presentarnos con Fuerza Bruta, hacer un show en medio del público, digamos, celebrando con el público, acompañando al público, compartiendo nuestra adrenalina. Es algo muy visceral, está muy ahí en la parte baja de nuestro abdomen, llega muy ahí abajo, es muy movilizador. Yo creo que nos aporta, como experiencia artística, nos aporta una conexión con el público totalmente directa, sin límites, espontánea. Estamos ahí al lado, nos tocamos con el público, nos abrazamos con el público. Eso es realmente invaluable para nosotros.