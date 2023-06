La historia de la medalla a Harding Green: de Escocia a FerroWhite

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace exactamente un año, en junio de 2022, el sitio Ebay --destinado a la subasta y comercio de productos a través de internet-- puso en venta una singular pieza relacionada con una de las personalidades más relevantes de nuestra ciudad en las primeras décadas del siglo XX.

Se trataba de la medalla entregada en 1924 por el Imperio Británico a William Brehmen Harding Green (WHG), máxima autoridad del Ferrocarril Bahía Blanca al Pacífico –seccional Bahía Blanca al Noroeste- y cónsul británico en nuestra ciudad, en ocasión de ser nombrado Miembro de la división civil de la excelentísima orden del imperio británico.

Realizada la venta, la medalla y una importante documentación adjunta fue adquirida por un particular radicado en Glasgow, Escocia (en la puja hubo interesados locales pero el precio resultó elevado). Se podía asumir que el material quedaría en la vitrina de algún coleccionista.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, ahora llegó la grata noticia de que ese comprador llegará a nuestra ciudad en los próximos días para donar ese valioso material al museo-taller FerroWhite, un espacio que contiene valioso material ferroviario recuperado tras la privatización y desguace de los ferrocarriles.

Nota, publicación, compra

Un año atrás este diario publicó una nota dando cuenta de la venta de la mencionada Orden del Imperio entregada a Harding Green.

El vecino Héctor Guerreiro, especialista en la historia del ferrocarril y autor del blog Caminos de Hierro, envió esa publicación a su amigo David Sinclair, otro apasionado por el tema, radicado en Escocia. Sincalir se interesó por ese material y participó de la compulsa de Ebay, resultando finalmente el comprador.

Es el propio Guerreiro quien comunicó la novedad.

“David va a estar en Bahía Blanca a partir del 7 de junio y trae la medalla con la idea de donarla al museo”, señaló.

La licenciada Ana Miravalles, encargada del archivo de FerroWhite, confirmó a este medio la noticia y anticipó que para la ocasión posiblemente se realice una presentación especial.

“Sinclair compró la medalla a partir de la publicación de La Nueva. Se trata de una persona que ha colaborado mucho con FerroWhite. Por lo que sabemos, el tenía planeado un viaje a nuestro país en el marco de un estudio que lleva delante de los ferrocarriles en la Patagonia. También se ofreció a ayudarnos a identificar algunos objetos que tenemos en el museo”, indicó.

Desde Escocia, el propio Sinclair contestó un par de inquietudes elevadas por este medio a través de su correo electrónico, comentando que, efectivamente, al tomar conocimiento de la venta de la medalla de WHG se interesó de inmediato por la misma.

“Me pareció oportuno adquirirla con la idea de que se reuniera con el patrimonio de quien fuera su titular, antes de permanecer anónima en la casa de algún coleccionista”, explicó.

Junto con la medalla, traerá los documentos que dan cuenta de la entrega de la misma y la nota donde se le comunica a WHG tal distinción.

La Orden de Imperio fue establecida en 1917 por el Rey Jorge V, con la idea de honrar a aquellos civiles que “han servido, en un papel no combativo, y merecen una recompensa por sus contribuciones a las Artes, las Ciencias, el trabajo caritativo y el Servicio Público”.

De acuerdo a las autoridades británicas, Harding Green mereció esa distinción honorífica por su labor como cónsul británico en nuestra ciudad, mediante la cual generó “un impacto sostenido y real que lo coloca como un ejemplo para los demás”.

Al momento del fallecimiento de Harding Green --en 1937— el galardón pudo haber sido retenido por su familia, previa notificación al Palacio St. Jame de Londres.

Los datos

William Brehmer Harding Green fue la máxima autoridad local del ferrocarril Bahía Blanca al Noroeste (BBNO), radicado con su familia en nuestra ciudad a fines del siglo XIX. En ese cargo fue confirmado en 1905, cuando su empresa fue adquirida por el Buenos Aires al Pacífico.

El BBNO fue relevante en el desarrollo de nuestra ciudad. Además de manejar Puerto Galván y las líneas férreas que ingresaban en territorio pampeano, tenía la concesión del suministro de energía eléctrica, el servicio de tranvías, el manejo del Mercado Victoria y la provisión de gas. El barrio Inglés de calle Brickman, las usinas eléctricas y el puente de la avenida Colón son parte de su legado.

Harding Green fue además un gran impulsor del deporte. En 1896 fundó el club Atlético Pacífico y en la misma época el Golf Club que tenía su campo de juego en Loma Paraguaya.

Vivía con su familia en una amplia casona de Almafuerte y Holdich, un edificio donde se solían hospedar las autoridades del ferrocarril que visitaban la ciudad.

En la década del 40 el inmueble fue adquirido por la provincia para funcionar como centro de detención de menores, uso que tuvo hasta 2013, cuando un incendio generó su destrucción.

En 1924 el BAP fue adquirido por el Ferrocarril del Sud, con lo cual Harding Green se ocupó del traspaso de todos los bienes de la empresa. Terminada esa labor se instaló en Londres, ciudad en la que falleció, el 19 de marzo de 1937, a sus 82 años de edad.

Apuntes

--WHG nació en Brooklyn, Estados Unidos, el 10 de enero de 1855, hijo de John Henry Green y Anne Farrer.

--Fue el segundo de siete hermanos. Que su padre fuera director del banco de Londres explica que en su familia haya diversidad de lugares de nacimiento. William y Marian nacieron en Brooklyn; Herbet, Arthur, Charles y Henry en Buenos Aires, John en Falmouth (Inglaterra) y Gilbert en Liverpool (Inglaterra).

--WHG, por su parte, se casó en 1882con Mary Harston y su trabajo en el ferrocarril lo llevó a que sus seis hijos también nacieran en distintas locaciones: Montevideo, Santa Fe (tres de ellos), Campana (Buenos Aires) y Liverpool (Inglaterra).

--Si bien su apellido paterno era Green --todos sus hermanos llevan ese único apellido- William siempre figuró como “Harding Green”. La explicación puede estar en sus abuelos, William Green y Catherine Harding, y asumir que por alguna razón él decidió adoptar esos apellidos.

--La casona que ocupara Harding Green en Holdich y Almafuerte todavía conserva sus iniciales en la puerta de acceso. Incendiada hace diez años, el edificio se encuentra en completo abandono y camino a la ruina.

--David Sinclair junto con Martín Coombs realizó trabajos de investigación sobre los ferrocarriles en el Cono Sur, que volcó en el libro Railways at the end of the world. La zona tenía al menos sesenta ferrocarriles, unos eran utilizados para el transporte de pasajeros y otros de productos agrícolas o industriales.

--Sinclair vivió con su familia en Buenos Aires hasta sus 11 años y luego regresó a Gran Bretaña. Tiene un sitio en la web "Los Ferrocarriles en el cono sur".