Gabbarini: "Era una opción, pero no me eligieron como precandidato a intendente"

El doctor Carlos Gabbarini dijo que era uno de los precandidatos de Juntos en Coronel Rosales para las próximas elecciones, según conversaciones internas que habían tenido en el partido que encabeza el intendente Mariano Uset.

“Nunca dije que no, pero no me eligieron a mí”, aclaró.

Por ello, sostuvo que en lugar de continuar como secretario de Salud hasta diciembre, fecha en que terminaría su mandato, decidió adelantar su renuncia, para que los nuevos dirigentes puedan conformar el equipo de salud a su gusto”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esto sucedió luego de la candidatura oficial del Dr. Nicolás Aramayo, actual presidente del Concejo Deliberante del Coronel Rosales.

“Hace un mes, más o menos, había hablado de mi intención de dejar el servicio público, aunque ya habíamos tenido conversaciones sobre una posible candidatura a la alcaldía. Sin embargo, las personas que hacen las selecciones eligieron a otro candidato. En ese orden, sabiendo de la renuncia del director del Hospital (Eva Perón) y el retiro del subdirector, así como en algunos departamentos, se tiene que nombrar un nuevo equipo de Salud y no me pareció correcto hacerlo yo mismo, cuando decidí desvincularme en diciembre”, mencionó el doctor.

Insistió en que “él era una de las personas posibles para ser candidato a alcalde. Sabía que ese espacio tenía otras opciones, como Aramayo y otros. Yo nunca dije que no a la postulación, estaba disponible, pero los que eligieron, optaron por Aramayo como representante para las próximas elecciones”.

“Mientras tanto, en Salud, después de 8 años muy intensos, hay que formar nuevos equipos, incluso cargos políticos. En ese contexto, sabiendo que me iba a fin de año, lo más prudente era que lo hagan las personas que seguirán en función. Por eso adelanté mi renuncia”, remarcó Gabbarini.