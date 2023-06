Murió Raúl Serrano, actor y referente de las artes escénicas

Este miércoles 21 de junio, a sus 89 años, falleció Raúl Serrano, actor, director, autor y docente. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que emitió un comunicado en el que lo definió como “uno de los grandes referentes de las artes escénicas que deja un importante legado a nuestra cultura nacional y ha formado a varias generaciones de artistas”, a la vez en que le dieron las condolencias a sus familiares y seres queridos.

Raúl Serrano nació en 1934 en San Miguel de Tucumán. Allí fundó los grupos Teatrote, El Cardón y el Grupo de Estudios Teatrales. Tras llegar a Buenos Aires, formó parte del grupo de teatro independiente Fray Mocho, que tuvo una gran influencia en su formación.

En 1957 viajó a Rusia, donde presentó varias obras teatrales y allí decidió radicarse en Hungría durante una década. Al regresar al país en 1967, formó parte del ciclo Teatro Abierto y en 1981 fundó la Escuela de Teatro de Buenos Aires, un espacio emblemático para la formación de actrices y actores.

Su nutrida y reconocida actividad docente también incluye trabajos en la Universidad de Buenos Aires, la Escuela de Teatro de Buenos Aires, la Escuela Nacional de Artes e instituciones educativas de todo el país, Latinoamérica y Europa.

Su labor como director, con más de un centenar de espectáculos estrenados, incluye títulos como Yepeto, El Amante, Mateo, La revolución es un sueño eterno, Don Juan, Tute Cabrero, Saverio, Giacomo, Otra vez el diablo, Trampa para un hombre solo.

Tuvo a su cargo las puestas en escena de varios especiales de televisión como El gran deschave, Made in Lanús, La malasangre, Segundo tiempo y Chúmbale y se desempeñó como director de actores.

En 2004, la Asociación Argentina de Actores y Actrices le entregó el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable junto con el Senado de la Nación.

Tras conocerse la noticia de su muerte, uno de sus alumnos compartió en Twitter un video de una parte de su última clase, que fue este martes 20 de junio, un día antes de su deceso.

"Me quedo con TODO lo que me ofreció en videos, libros y estos 4 meses que tanto le pedí a dios y el universo que me den la oportunidad de que el me dirija, me marque, me forme", agregó el usuario. (Clarín)