Mungo: el "secreto" del presente de Villa Mitre y el agradecimiento para los responsables

Villa Mitre confirmó el pasado domingo su gran presente y de la mejor manera: ganando el clásico ante Olimpo en su cancha, sacándole el invicto a su rival y mostrando un gran nivel futbolístico.

El tricolor se impuso por 1 a 0 en El Fortín, con gol de Ricardo Tapia, y quedó a solo tres puntos de aurinegro, líder de la Zona A.

"Estamos felices porque nos merecíamos un partido así. No habíamos quedado del todo contentos por lo que había pasado en Viedma (Villa Mitre empató 1 a 1 ante Sol de Mayo, luego de comenzar ganando) porque habíamos jugado mal el segundo tiempo, incluso terminamos valorando el punto", señaló el entrenador de la Villa, Carlos Mungo.

-¿Crees que les influyó saber que después se venía el clásico?

-No, no, no, la verdad que jugamos bien el primer tiempo y el segundo fue más con entrega que otra cosa. Realmente nosotros vamos partido a partido.

"Jugamos contra un gran rival como Olimpo, que por algo está en la posición que está en la tabla. Sabíamos que era un partido de detalles, que no te podes equivocar, porque en estos partidos si te equivocas el rival saca diferencia. Me parece que el resultado quedó medio escueto porque la diferencia podría haber sido mayor. En juego, Olimpo nunca nos pudo desbordar ni llegar y nosotros le generamos varias situaciones. Sacando los cabezos o el tiro en el travesaño de Jara, después hay situaciones bien armadas, de juego. Nos quedamos con un partido que es importante para nosotros para achicar la diferencia y cortar la tabla. Hay que seguir trabajando y poner la cabeza en Círculo", señaló el DT.

Con el triunfo en el derby, Villa Mitre estiró a 9 partidos su invicto: 8 por el Federal (6 triunfos y 2 empates) y uno por Copa Argentina (1-1 ante Arsenal y triunfo por penales).

"Sacando el segundo tiempo con Sol de Mayo, nosotros venimos haciendo las cosas bien, en El Fortín ganamos de manera contundente, casi no nos hacen goles, el del otro día fue por una distracción nuestra. Todo eso genera esperanza, pero hay que seguir trabajando. Hoy (por el domingo) se ganó un partido, mañana descansaran los chicos, algunos jugarán en la Liga y ya pondremos la cabeza en Círculo. Pero bueno, entender que no hay que equipos invencibles, no hay que quedarse con esto del clásico. Son tres puntos, es lindo para la gente, para nosotros, pero ya está hay que pensar en lo que viene", insistió Mungo.

-¿Lo del equipo invencible lo decís por el invicto de Olimpo y todo lo que se hablaba de eso?

-Sí... a ver... no, pero no lo digo por la gente de Olimpo, eh. Yo con Cacho (Sialle) tengo una relación bárbara, estuvimos hablando antes del partido y le agradecí por las palabras que había tenido para conmigo. Porque es un entrenador de una gran trayectoria, buena gente y cuando hablan así, uno se pone contento. No desde ese lugar, pero por ahí se hablaba tanto de un equipo que por ahí está bueno cuando a vos te toca estar a la altura. No creo que sea un campeonato entre los dos como se dice, sí que hemos marcado una diferencia pero esto es durísimo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hay que ir partido a partido.

-Desde hace varios partidos volvieron a ser el equipo de los últimos años, ¿por qué si todos saben lo que va a hacer Villa Mitre, aún así siguen ganando y haciendo diferencia?

-Porque somos un equipo con mucha entrega, no se da nunca la pelota por perdida. Esto le he hablado alguna vez con un colega mío, que también es amigo, y me decía siempre sabes la manera que me va a jugar Villa Mitre pero no le puedo ganar nunca. Tenemos distintas variantes, llegamos al gol con los volantes, los delanteros trabajan para el gol, hoy fijate que un rival como Olimpo, que en el juego aéreo es muy fuerte, no nos cabeceó nunca y nosotros le cabeceamos en el área de ellos. Tratamos de trabajar eso, hoy modificamos varias jugadas para tratar de llegar y tuvimos la mala suerte de que alguna pegó en el travesaño... pero es trabajo, nada más. Los únicos responsables de esto son los jugadores y hay que estar agradecidos a ellos.

-¿Ahora van por el uno?

Desde entrada sabemos que hay que sumar lo máximo posible para terminar los más arriba que podamos. Obviamente, a ver, nosotros desde que arrancó esto buscamos lograr esa ventaja porque si la lográs tenes algo extra que ahora es la localía. Pero es paso a paso, no es una frase hecha, hay que ir partido a partido.