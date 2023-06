Fede Mancinelli, figura y querido por todos, disfrutó de su primer clásico en El Fortín

"La verdad que estamos contentos, fue un buen partido y me parece que lo ganamos bien", dice Federico Mancinelli tras el triunfo de Villa Mitre ante Olimpo.

Mientras el defensor daba sus primeros conceptos de la victoria en el clásico, el plantel aurinegro dejaba el vestuario para retirarse de El Fortín.

Ayudantes e integrantes de la delegación olimpiense paraban a despedirse. Fede, agradecía y devolvía con cariño el saludo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

-Perdón.

-No pasa nada Fede...

-Son los amigos que te deja el fútbol...

-Te quieren mucho...

-Yo los quiero mucho a ellos. Parece que ellos también, sino no me saludarían.

-Ni bien terminó el partido lo primero que hiciste fue ir saludar a todos los jugadores de Olimpo, ¿por qué?

-Me sale así porque me parece que todos hacemos lo mismo: jugamos al fútbol. No deja de ser una pasión a nivel nacional y estos clásicos son hermosos, fijate la gente cómo está de contenta.

-¿Lo disfrutaste?

-Sí, yo disfruto cada minuto que me toca jugar. Porque a veces uno piensa cuál puede ser el último, entonces disfruto cada minuto como si fuera el último. Estoy contento de haber podido colaborar para que ganáramos el partido.

Luego de una carrera de lujo a nivel nacional e internacional, a los 41 años Fede pegó la vuelta a su ciudad a y a su segundo ciclo en Villa Mitre. Ayer jugó su primer clásico en El Fortín.

Desde su llegada, es una de las figuras del equipo y ayer no fue la excepción. Junto a Víctor Manchafico volvieron a tener otra gran tarea en la zaga del equipo con menos goles en contra de la división: sólo le anotaron 5 en 15 fechas.

Con el triunfo de ayer, además, la Villa estiró a 9 partidos su invicto: 8 por el Federal (6 triunfos y 2 empates) y uno por Copa Argentina (1-1 ante Arsenal y triunfo por penales).

-Después de la derrota contra Olimpo en la fecha 7, muchos de ustedes marcaron que el equipo hizo un clic ahí, ¿esto es una confirmación de eso?

-Creo que sí, porque a nosotros ese partido nos golpeó. Empezamos a confiar en lo que teníamos que hacer, que es jugar al fútbol. Sin especular, sin defendernos, somo un equipo que tiene buenos jugadores y a eso apuntamos. Es un torneo muy largo, habrá que seguir por el mismo camino.

-Que la victoria también signifique haberle sacado el invicto a Olimpo, ¿le da un plus?

-Es importante. Nosotros estamos en la misma lucha que todos los que juegan el torneo, ellos venían sin perder y hoy lo pudimos derrotar, creo que justamente. Creo que sirve también para cortar la tabla pensando en el último tramo del torneo.

-¿Ahora la lucha será por el uno?

-Seguro, nosotros queremos terminar lo más arriba posible. Después será una lotería... ahí vamos.

-Los veía festejando con la gente y pensaba, la ilusión de ustedes y de ellos debe ser grandísima, pero falta tanto...

-Sí... falta un montón, no llegamos ni a la mitad del torneo. Tenemos que seguir siendo constantes, seguir trabajando y metiéndole para adelante.