Actividades cognitivas: la psicopedagogía al servicio del adulto mayor

Si bien la faceta más conocida de la Psicopedagogía es en el ámbito privado/ público y se encuentra relacionado a lo escolar -sobre todo ante las situaciones de “fracaso escolar”- María Noé Rosales (Licenciada en Psicopedagogía, MP: 124670) se propuso explorar otras áreas en torno al acompañamiento de los adultos mayores.

"Aunque he transcurrido por diferentes ámbitos en las prácticas, sobre todo y en los últimos dos años, me he formado y continúo haciéndolo, en la intervención de adultos y en el acompañamiento de los procesos de aprendizaje y pensamiento desde un lugar preventivo y terapéutico, haciendo hincapié en el refuerzo y la estimulación de los procesos cognitivos que intervienen en él. Y durante la pandemia elaboré un proyecto para potenciar las funciones cognitivas de los adultos, el famoso taller de la memoria, con un agregado de socialización y detección temprana del deterioro patológico en adultos mayores", cuenta María Noé, de 37 años, egresada de la carrera de Psicopedagogía en el Instituto Juan 23 y luego de la Licenciatura, en la Universidad del Salvador.

Según cuenta, Marcelo, Claudio y Facundo -dueños de "El Remanso"- recibieron con entusiasmo el proyecto y le ayudaron a darle forma para implementarlo en el Hogar donde viven actualmente 24 mujeres que promedian los 80 años de edad, con diferentes patologías y deterioros cognitivos."Las actividades y juegos propuestos las hacemos en conjunto con el personal de la residencia y las familias durante el horario de visita. De este modo, comparten actividades, conectan desde el recuerdo de alguna situación general o personal, son partícipes del bienestar de su familiar, a la par que generan nuevos y divertidos recuerdos".

La psicopedagogía, en palabras de Marina Müller, es una disciplina que se ocupa del aprendizaje del ser humano: qué aprende, cómo aprende y cómo varía ese aprendizaje en cada persona y en la misma persona a medida que evoluciona, por qué se producen alteraciones, cómo promover procesos de aprendizaje significativos, cómo está condicionado por diferentes factores.Se nutre de los aportes de diferentes ciencias, principalmente la Psicología y la Educación, permitiéndonos por un lado hacer equipo con diferentes profesionales para tener una mirada más abarcativa del sujeto en situación de aprendizaje; nos permite acompañar los procesos de las personas en todas sus etapas evolutivas; y también nos facilita la inserción en diferentes instituciones: laborales, escolares, hospitalarias, privadas, entre otras.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La población de adultos mayores ha estado en aumento en el último tiempo, la expectativa de vida es mayor y los abuelos, muchos de ellos jubilados mantienen actividades sociales, deportivas, muchos aún laborales, además de las actividades de cuidado y acompañamiento que siempre desempeñaron. Por lo que resulta fundamental, para mantener el bienestar físico y mental, la realización de actividad física frecuente, mantener una alimentación equilibrada y saludable, realizar actividades sociales, recreativas, creativas y que estimulen los procesos cognoscitivos, la modalidad la puede elegir cada uno, jugar en familia es una excelente opción".Para quienes deseen hacerse el hábito de todos los días, en internet existen muchos y variados ejercicios, graduados por dificultades y que estimulan diferentes funciones y procesos.

"Pero siempre es mejor que el que pueda, consulte o los realice bajo la supervisión de un profesional que pueda ayudar a detectar las dificultades y los posibles signos de deterioro que se van presentando en el transcurso del tiempo, reajustar las actividades, brindar otras. Con el objetivo de anticiparse a deterioros patológicos y acompañar cualquiera sea el caso, en la evolución del mismo. Es difícil recomendar un tipo de actividad. Porque depende de las posibilidades de la persona es lo que va a poder realizar o no. Muchas veces se frustran, porque se dan cuenta que no pueden y eso es contraproducente. Por eso sugiero también la supervisión de un profesional".En caso de los adultos mayores que estén transitando un envejecimiento normal María Noé recomienda jugar cartas, dados, juegos de palabras, crucigramas, búsqueda de objetos, juegos de memoria y diferencias. Y sobre todo, continuar con las actividades, diarias y sociales aunque lleve más tiempo por ejemplo, preparar un mate.

"Pintar mandalas, también. Más allá de que esté de moda, es una buena actividad para crear, expresarse, concentrarse y también mantener en movimiento la mano hábil. Hay 2 tipos de adultos mayores, están los que transitan el deterioro de la vejez, y los que tienes patologías. En el hogar, los adultos que están, tienen patologías. Entonces, es difícil recomendar actividades si saber cómo es el destinatario pero en el Hogar tratamos de adecuarlas a la realidad de cada uno", cerró.