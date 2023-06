"No me contaron toda la película", concluyó.

"Estaban haciendo un lavado verde de imagen sobre el litio para hacer creer que yo pienso que la importancia del litio para el cambio climático es más importante que los derechos de la gente local, lo que no es mi postura en absoluto y nunca lo será".

El célebre cineasta canadiense James Cameron, director de Titanic y Avatar y conocido también por su activismo medioambiental, viajó la semana pasada a Argentina para brindar una charla sobre sostenibilidad. El jueves fue invitado por el Gobierno de Jujuy a visitar el mayor parque solar de América Latina, Cauchari.

Los fuertes vientos le impidieron llegar hasta allí, pero le informaron sobre las políticas locales contra el cambio climático y recorrió algunos de los paisajes más hermosos de esta provincia del norte argentino junto a su gobernador, Gerardo Morales, quien se mostró junto a él en redes sociales.

Un día más tarde, en una entrevista convocada a última hora con un reducido grupo de medios, aseguró sentirse “resentido” tras considerar haber sido víctima de “una emboscada” que pretendía presentarlo como partidario de la extracción del litio que se lleva a cabo en esa provincia.

El punto de inflexión fue una carta de comunidades locales en la que le informaban del atropello de derechos –“al agua, al ambiente sano y a la autodeterminación como comunidades indígenas”– realizado por las empresas mineras en convivencia con las autoridades locales.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, emitió un comunicado “para rectificar cualquier información errónea que grupos sectarios hayan intentado inculcarle” luego de que el cineasta manifestara su “decepción” por el tratamiento que el gobierno local le dio a la reunión que mantuvo con el mandatario.

“Lamentamos que le hayan proporcionado información falsa, con mala fe y una clara intención de aprovechamiento político, lamentamos que los que extreman sus posiciones en contra de la producción del litio generen este tipo de confusiones”, escribió Morales en su cuenta de Twitter luego de la polémica desatada por una situación que el canadiense definió como “una emboscada” en su contra.

En una entrevista con el diario EL PAÍS, Cameron aseguró haberse sentido usado por las autoridades. Señaló que habían sido buenos anfitriones e incluso habían preparado una película en inglés para mostrarle el trabajo sobre sostenibilidad, el cual le había parecido impresionante.

"Pero no me contaron toda la película y no me dijeron que hay 35 comunidades indígenas en dos provincias de Argentina que están en conflicto directo, peleando por sus derechos y para que sus voces puedan ser escuchadas, cosas que realmente me importan".

Ante esto, informó su deseo de hablar con las comunidades y encontrar una forma para poder ayudar a través de su fundación Alianza Avatar. "Quiero dejar claro que en un conflicto entre la industria extractiva y las comunidades indígenas, yo siempre voy a estar del lado de las comunidades indígenas", afirmó.

Explicó que, en su experiencia en tratar con industrias extractivas versus los derechos indígenas y territoriales, lo que suele ocurrir es que el valor creado por estos recursos se va a otro lado, normalmente a las compañías internacionales que invierten y no llegan a las comunidades locales.

"Los beneficios se van a otro lado y normalmente son grandes cantidades de dinero, pero para las poblaciones locales el impacto es negativo".

También se refirió a la actividad de extracción de litio de la zona, y señaló: "Tengo que investigar más, pero me siento moralmente obligado a involucrarme y eso puede ser en todo el triángulo del litio. No puedo hablar por las comunidades porque todavía no he podido hablar con ellas, pero he sido bien informado. Parece que uno de los grandes problemas es que no han sido debidamente consultados y que no se están respetando sus derechos en ese sentido".

El director de cine explicó que, hasta este momento, no había oído hablar de la resistencia de las comunidades indígenas, "lo que se debe a mi ignorancia".

Aseguró que creía que era un proceso de extracción relativamente inocente por su metodología de evaporación. "Nunca se me ocurrió que podía crear problemas de seguridad del agua a gran escala para la gente que vive en esa zona ni degradar la biodiversidad de un ecosistema importante".

Cameron afirmó que, tras grabar Avatar, siente que tiene una responsabilidad sobre lo que se dice en estos temas. "Me di cuenta, en primer lugar, de que si a la gente le importaba la película y se emocionaba, entonces también les importaba la naturaleza y hacerse cargo de esto. Me di cuenta que estos problemas siguen existiendo, sólo que están más escondidos".

Por último, sobre los hechos de esta semana, aseguró: "vamos a invertir dinero, energía y dinero en este problema. La gran ironía es que si se hubiesen quedado callados y no me hubiesen invitado no me habría enterado. O quizá sí. Pero no hubiese quedado en medio. No podemos resolver todos los problemas del mundo, pero si uno se te presenta delante tenés que hacer algo con él". (Con información de La Nación)