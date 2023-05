Bianco vs. Bevilacqua: "Intendente, no le mienta más al pueblo"

Después de que el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, acusara al gobierno bonaerense de recortar los fondos que envía en concepto de coparticipación, el jefe de asesores del gobernador, Carlos Bianco, le señaló que Axel Kicillof “jamás decidió recortar la coparticipación al municipio” y le pidió al jefe comunal que no mienta más.

Además, manifestó que la Provincia “no puede hacerse cargo del desmanejo financiero y administrativo del municipio”.

“Intendente Bevilacqua, por favor no le mienta más a su pueblo ni al de la provincia. Lo hemos asistido con cifras multimillonarias en su distrito”, señaló el funcionario a través de una serie de tuits, en los que detalla las distintas asistencias monetarias que, según explicó, realizó la Provincia al distrito villarinense.

Además, aseguró que a Kicillof le sería imposible recortar los fondos debido a que la copaticipación provincial “se distribuye de manera automática de acuerdo a parámetros claros y objetivos”, como población, superficie, capacidad contributiva y, fundamentalmente, datos vinculados al sistema de Salud municipal, que representan cerca del 60% del Coeficiente Único de Distribución y que son datos que el propio municipio informa.

“De hecho, las políticas que tomó @Kicillofok y la Legislatura bonaerense favorecieron al Municipio de Villarino”, manifestó Bianco quien, entre otras consideraciones, aseguró que con la modificación aprobada a la Ley 10.559, “Villarino recibirá una mayor proporción de la coparticipación de la que le hubiera correspondido”.

Además, enumeró algunas partidas financieras que la Provincia envió al distrito, como el Fondo de Emergencia COVID ($37 millones en 2020); aportes del Tesoro por $48 millones en 2020, $50 millones en 2021 y $20 millones en 2022;



En cuanto al área de Seguridad, dijo que se asignaron 13 patrulleros, cuatro camionetas para los Comandos de Patrulla Rural, 204 policías y $ 32 millones del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad 2022 (equivalentes a $ 48 millones a valor de marzo de 2023).

Respecto de la educación, recordó que se hicieron obras por $ 433 millones, que a través del Fondo Educativo ingresaron $414 millones hasta diciembre de 2022 ($1.035 millones en valores de marzo de 2023 y que están previstos otros $ 503 millones para 2023), además de $ 419 millones para el Servicio Alimentario Escolar

Asimismo, manifestó que en el marco del Plan de Mejora de Caminos Rurales se enviaron $ 25 millones en subsidios, además de 1.814 millones para obras de infraestructura en todo el distrito.

Días atrás, a través de una carta publicada en sus redes sociales, el intendente de Villarino había señalado que en enero Kicillof había recortado "los fondos que la Provincia le entrega mensualmente a Villarino en concepto de coparticipación", lo que lo había obligado a "recortar gastos municipales para garantizar que el municipio pudiera continuar funcionando con la mayor normalidad posible".

Esto incluía el no pago del sueldo a personal político y concejales.

"Por eso me sorprendió ver el proyecto de resolución que los concejales de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos presentaron en mi contra por esta falta de pago de sus sueldos. Me duele que prefieran cobrar sus propios sueldos en esta situación, porque eso significa ir en contra del resto de las personas que trabajan incansablemente por nosotros: aquellos que mantienen las plazas, los médicos de guardia y enfermeros, los recolectores de basura, quienes nos abastecen de recursos para los geriátricos y los CDI, entre muchas otras personas. Y eso no lo voy a permitir nunca", sostuvo.