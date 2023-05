Neri Muñoz: "Perdió el boxeo, estoy bastante indignado"

Luego del penoso suceso del pasado sábado en Panamá, donde injustamente perdió su invicto como profesional tras un bochornoso fallo de los jueces, el bahiense Neri Muñoz publicó un descargo en sus redes sociales.

El púgil de nuestra ciudad fue superior a su adversario panameño, Orlando “El Virus” Mosquera, más preocupado en ensuciar el ring que en proponer franco combate, pero los jueces, claramente locales, interpretaron literalmente otra pelea.

“Perdió el boxeo porque no se recompensó al que justamente boxeó y conecto los mejores golpes. Perdió el boxeo, primero por el árbitro y luego por los jueces que no fueron para nada parciales. ¿En serio gane uno o dos rounds?”, comenzó manifestando Neri.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Fui con muchísima ilusión y responsabilidad a representar a nuestro país y nos volvimos injustamente con las manos vacías. Estoy bastante indignado, me cuesta creer que me tocó vivir otro capítulo gris de nuestro querido deporte”, lamentó.

Un ring claramente inclinado hacia el dueño de casa; con un árbitro pasivo ante los constantes amarre y cabezazos de Mosquera, y jueces que solo vieron ganar a Muñoz en dos de los diez rounds.

“Perder se puede perder, es parte de esto. Pero las formas importan y mucho. Sé bien que Mosquera no fue superior, más inteligente o preciso. Los que me conocen, saben que no voy a bajar los brazos. Mi carrera no empezó hace unos meses, con mi equipo hemos pasado muchos tragos amargos y con la ayuda de Dios lo haremos una vez más”, agregó Neri en su texto.

“GRACIAS familia, amigos, conocidos... Me demostraron muchísimo cariño en los últimos días. Perdón por no volver con el título a casa. ¿Que si quiero la revancha? MAÑANA, YA, AHORA Y EN ARGENTINA, pero con árbitros y jueces que estén a la altura”, cerró.