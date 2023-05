Moyano: "La gente se resiste bastante a los controles de alcohol cero"

El director de Ordenamiento Urbano municipal, Martín Moyano, dijo este mediodía que existe cada vez más resistencia por parte de los conductores a los controles preventivos de alcoholemia en la vía pública.

"En los controles de Alcohol Cero la gente se resiste bastante, se ha vuelto más problemática que con la anterior medida. La gran cantidad de gente que anda a la noche alcoholizada, lo hace por encima de 1,0 de alcoholemia. De repente te dicen 'me tomé un vasito de vino' o está el que te dice 'yo no tomé nada' y le da 0,08. Pero en general la gente colabora", señaló.

Invitado al programa Allica y Prieta a las 12, que se emite de lunes a viernes por La Nueva Play, el funcionario indicó que "al que odian mucho es al control de velocidad".

"Cuando pasan si pueden nos tiran con alguna botella con algo; a la gente no le gusta el radar móvil. El 3 % de los infractores pasan al doble de la velocidad permitida; así, en una calle de 40 (k/h como máximo), pasan a 80. Es un control de los más importantes que tenemos", admitió.

"Todos estamos de acuerdo con Alcohol Cero, el tema es que no iba a resolver el problema. De hecho, después de tres meses de implementarlo aumentaron en un 22 % los casos positivos, que son los que están por debajo de 0,5 g/L. Es decir, la norma por sí sola no tuvo carácter preventivo. Pero estoy convencido que hay que seguir laburando, con los conductores designados y demás", amplió.

En otro tramo de la entrevista, Moyano fue consultado por los dichos de la concejala Valeria Rodríguez, quien días atrás cuestionó los operativos preventivos de alcoholemia.

"En primer lugar, nosotros tenemos la potestad jurídica para hacer este tipo de controles independientemente de si alguien está cometiendo una infracción o no. Y desde el punto de vista ético, la prevención es lo más importante, no podemos trabajar después de que se van dando los hechos porque si no siempre vamos a ir corriendo detrás el evento desgraciado", mencionó.

"Dentro de los eventos preventivos, el que más recursos insume, tanto físicos como económicos, es sacar de la calle a los conductores alcoholizados", subrayó.

Y completó: "Sacar a un conductor con 1,5 gramos de alcohol en sangre es, literal, evitar ir a buscarlo contra un auto estacionado o un paredón dos horas más tarde".