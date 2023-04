Concejal libertaria: "El kirchnerismo es la verdadera extrema derecha"

La concejal Valeria Rodríguez (Avanza Libertad) cuestionó duramente al kirchnerismo y opinó que ese espacio político "es la verdadera extrema derecha" de la Argentina.

"Tienen un comportamiento fascista y aunque les duela que se los diga, es así. ¿ Se creen que son Dios?", cuestionó en el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play.

Al mismo tiempo le dio el visto bueno a la incorporación de su líder político, José Luis Espert, a Juntos por el Cambio y dijo que "hay que derrotar al populismo".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Se venía hablando de esta posibilidad y Espert ha mencionado la posibilidad de competir en Juntos desde las elecciones legislativas de 2021. Por ello, hay que hacer un gran frente opositor sin perder nuestra identidad". agregó.

Además sostuvo que "el populismo es el peor camino que podemos seguir tomando y el gobierno provincial y nacional se comportan de manera absolutista al asegurar que son ellos o el caos", opinó.

Al ser consultada por las críticas de algunos espacios libertarios que califican el pase de Espert a Juntos como "sumarse a la casta" dijo que "hay algunos que se perciben libertarios y se deberían acercar en lugar de plantear este tipo de temas".

"Tenemos que construir un frente con personas que enfrenten y atiendan los problemas que atraviesa el país", opinó.

Por último y consultada por una marcha a favor del uso libre de la marihuana que se realizará el 6 de mayo en el Parque Boronat, la concejal sostuvo que se encuentra a favor de la legalización, aunque le contexto en el cual se encuentra el país sería una error avanzar en ese sentido

"Por un lado tenemos un Estado que aplica la ley de Tolerancia Cero al conducir y al mismo tiempo impulsa el uso de marihuana. Es algo que no entiendo", dijo.

"No creo que el Estado tenga que ofrecer conductas modelizantes. Si yo no cometo infracción al conducir no tienen por qué pararme, no estamos en ningún estado de sitio", explicó.

En tal sentido cuestionó los operativos preventivos de alcoholemia que realiza el Municipio al asegurar que no deberían ser selectivos.