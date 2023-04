El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, apoyó hoy la incorporación del diputado de la provincia de Buenos Aires José Luis Espert a Juntos por el Cambio.

“Recibí una carta de Espert, del espacio Avanza Libertad, en que expresa su preocupación por la crisis económica de un gobierno sin rumbo. En ella propone ampliar el espacio opositor, sumándose a Juntos por el Cambio para aunar esfuerzos y llevar adelante las políticas de estado que permitan superar la decadencia y promover el progreso y desarrollo sostenido del país”, comenzó su mensaje.

Luego, el también diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, expresó que la coalición opositora “debe ser siempre un espacio amplio, que sume a todos aquellos que defiendan la democracia, la libertad, el humanismo y los valores republicanos. Por eso apoyo la propuesta de Avanza Libertad de sumarse a nuestro espacio. El país necesita de cada uno de nosotros para salir adelante”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por otro lado, el precandidato presidencial por Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, se manifestó en la misma línea: “Ayer tuvimos una reunión y yo tengo una mirada totalmente positiva, me parece que es interesante sumar a José Luis Espert con su partido que aporta una mirada liberal y consolida el frente opositor”, señaló el ex senador nacional.

Pichetto adelantó que en las conversaciones que realizaron los presidentes de los cuatro partidos que conforman Juntos por el Cambio “se avanzó en lo personal y en lo político” en la incorporación de Espert y remarcó que “el presidente de la UCR -Gerardo Morales- y el mencionado Ferraro están de acuerdo. Quedó pendiente la respuesta del presidente del Pro, Federico Angelini.

La semana pasada, Morales hizo una diferencia entre los dirigentes liberales Espert y Javier Milei. “Milei es un desquiciado, Espert no, tiene un pensamiento liberal que en algunas cuestiones podemos compartir o no pero es un dirigente responsable, no es un salto al vacío”, remarcó.

Tal como adelantó a principios de mes Infobae, principios de mayo es la fecha estimada en la que quedaría cerrado el acuerdo entre Juntos por el Cambio y referentes liberales como José Luis Espert para ampliar la coalición opositora con un doble objetivo: ganarle por un margen más amplio al kirchnerismo y frenar el avance de Javier Milei.

Cerca de Espert niegan que haya cualquier intención de influir en la interna del Pro y hacen hincapié en que el legislador liberal quiere “hacer un aporte al país para derrotar al kirchnerismo”. Para el economista, según sus allegados, Avanza Libertad debería integrarse a la Mesa Nacional de JxC de manera activa y la decisión abriría las puertas a la oportunidad de que el próximo gobierno adopte medidas de corte liberal. A Espert, admiten, le gustaría ser presidente del Banco Central. (Infobae)