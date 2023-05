Cómo será el nuevo mercado de frutas y verduras de Bahía

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

El viernes se colocó la piedra fundacional de lo que será el nuevo Mercado Cooperativo Concentrador de Productos Agroalimentarios de Bahía Blanca y la Región, un proyecto que impulsa la Cooperativa de Horticultores de Bahía Blanca, en conjunto con Acohofar y Coninagro.

En el marco de su 73 aniversario, la Cooperativa encauzó un proyecto de vieja data, que dio su primer paso en 2017 con la compra de un predio de 28 hectáreas ubicado a la vera de la Ruta 51, en uno de los accesos a nuestra ciudad.

La propuesta es más que ambiciosa: no sólo apunta a desarrollar un mercado concentrador que abastezca al sur argentino, sino que incluirá ferias francas, con ventas directas del productor al consumidor, y también apuntan a instalar plantas semi industriales para darle valor agregado a algunos de los productos y conformar de esa manera un gran parque Agroalimentario.

“Tenemos que pensar en abastecer a una región de alrededor de un millón de habitantes. Por eso es tan importante la construcción de este nuevo mercado”, señaló el contador Sergio Pucci, quien durante los últimos 12 años viene acompañando esta iniciativa de la cooperativa como Consultor Económico.

La intención inicial es subdividir el lote en dos parcelas, debido a que es cruzado por una línea de media tensión de electricidad.

“En el que está sobre la Ruta 51 se instalará el Mercado Cooperativo Concentrador de Agroalimentos. En el restante irá el Parque Agroalimentario, que tiene por finalidad darle valor agregado a la producción primaria, aprovechando los picos de producción y ampliando la oferta agroalimentaria con nuevos productos”, agregó Ricardo Vitale, actual tesorero de la CHBB y uno de los impulsores de este proyecto desde el primer momento.

El predio tendrá doble entrada, ya sea por la RP 51 o por la calle del cementerio israelita, lo que va a descomprimir el tránsito de camiones por calles de la ciudad, ya que no hay que olvidar que la Cooperativa de Horticultores posee el porcentaje principal del movimiento de frutas y de verduras, concentrado en la calle 1810 al 400.

Desde allí mandan verduras y frutas hasta Madryn y normalmente llegan productos de las quintas de Cerri, del partido de Villarino, de Viedma y del Valle Medio.

Precisamente, el mercado cooperativo, en la actualidad, cuenta con 64 puestos ocupados por 48 operadores instalados en naves cubiertas con una superficie de 5.700m2, encontrándose en la actualidad imposibilitado de expandirse por razones de espacio.

“Se estima que el mercado actual abastece el 40% de las frutas y verduras que se consumen en la ciudad y la zona de influencia”, señaló Emanuel Canoni, presidente de la entidad fundada en 1950.

Por ello, fue necesario proyectar el futuro...

“Se estima triplicar la superficie actual y la cantidad de puestos de venta, con una inversión en el orden de los $ 1.500 millones de pesos. Estos números son muy aproximados considerando los plazos de ejecución y la realidad de la macro-economía actual. Se planifican originar casi 2.000 puestos de trabajo cuando esté todo en marcha”, explicó Pucci.

“Se va a invitar a todos los mercados existentes a sumarse. Los interesados solamente deberán construir su propia nave. La Cooperativa aporta la tierra e incentiva la concentración de este sector en un solo lugar, con lo que se incrementaría la oferta de bienes, servicios y productos de toda la región. Creemos que se lograrán mejores precios y más transparencia en la cadena entre el productor y el consumidor”, añadió Vitale.

El plan de trabajo consta de 4 tramos. La primera etapa tiene un plazo de un año y medio, lapso en el que se planifica la construcción de las distintas naves, entre ellas la de la Cooperativa, y la infraestructura para el acceso.

“La actuación de consejeros y asociados de la Cooperativa ha sido crucial para llevar a cabo este proyecto. Asumieron este desafío en un momento complicado del país y sin embargo han podido dar pasos concretos. Y llena de orgullo que varios son tercera generación de los fundadores originales”, dijo Vitale.

Las actuales instalaciones de la Cooperativa, ubicadas en calle 1810, tendrán como destino generar una renta mensual alquilando sus espacios, subdivididos y adaptados para nuevas y distintas actividades de acuerdo a la ordenanza municipal vigente.

“En el nuevo Mercado estamos pensando no sólo a nivel mayorista, sino copiar el sistema del Mercado Central de Buenos Aires, que funciona también a nivel minorista, con ferias francas. Es una muy buena oportunidad para el vecino común que busca precios y calidad”, añadió Canoni.

Parque Agroalimentario

El PA es parte de la nueva tendencia a nivel mundial, y tiene por finalidad darle valor agregado a la producción primaria, aprovechando los picos de producción y ampliando la oferta agroalimentaria con nuevos productos.

“El Mercado Cooperativo Concentrador se ampliaría sumando los nuevos productos, a la tradicional oferta de frutas y hortalizas, deshidratados, olivicultura, cárnicos de pequeños animales, productos envasados, etcétera”, señaló Pucci.

Por ejemplo, explicó Vitale, la mitad de la producción de cebolla de Villarino se termina tirando, porque no tiene el tamaño adecuado o porque no hay mano de obra para juntarla o porque el mercado no tiene la demanda suficiente.

“Todo ese excedente se puede transformar en una industria liviana, que a partir de distintos procesos industriales, se transforma en un producto deshidratado. Eso se puede hacer con otros productos”, explicó.

Este proyecto a radicarse en la otra parcela de 13 has está pensado para inversores privados en lotes de hasta 2.500 m2 para desarrollar más 30 actividades semi-industriales distintas.