"Ramona" llega al Teatro Municipal bajo la dirección de Jime González

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

El teatro es plenitud para Jimena González. Varias veces, por su talento, seleccionada como parte del plantel de la Comedia Municipal, hoy está en el rol de directora de una obra independiente: “Ramona”, de Mariela Asensio, con el protagonismo de Liliana Vicente y Belén Sosa.

El estreno y varias funciones se dieron el año pasado en Juanita Primera, pero este año arrancan por el Teatro Municipal. El reestreno será el próximo domingo, a las 21. Las entradas se consiguen en la boletería o al WhatsApp al +54 9 2932 443669.

Jime propone una puesta en escena de contraste y absurda, utilizando la mecánica del diálogo repetitivo.

“El texto de Ramona es una comedia negra que trata mucho la ironía. Es una madre con su hija, que tienen un vínculo bastante particular, donde hay mucha incomunicación. Es decir, hay diálogo constante, pero no se escuchan, entonces utilizan el texto como algo mecánico y a partir de ahí surgió mi propuesta de utilizar algo robótico para la puesta en escena. Sobre todo utilizo el texto en contraposición a la propuesta estética”, deja picando Jime.

—¿Cómo llegaste a dirigir esta obra?

—Me convocaron Lili Vicente y Belén Sosa para dirigirlas en el 2020. Como estábamos en pandemia ensayamos un poco en casa y otro poco en Juanita. Enseguida dije que sí porque las amo y me encanta trabajar con ellas. Ya había trabajado individualmente con cada una y me encantó la propuesta de poder dirigirlas, hacía mucho que no lo hacía así que le metí.

—¿Qué significa el teatro para vos?

—Es mi plenitud total, soy yo cuando estoy en el teatro. Es la Jime a flor de piel y es lo que me mantiene viva. Agradezco muchísimo haberme encontrado con este arte, con la gente del teatro, con este ambiente que es... Nada, para mí es todo. Gracias al universo, hoy en día puedo vivir de eso y eso que es dificilísimo, pero bueno, he tenido la oportunidad de encontrarme en el camino con personas y con grupos y con colegas que me siguieron. Gracias a eso me encontré también a mí.

