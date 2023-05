Fito Páez aun se encuentra disfrutando del éxito de la serie El amor después del amor producida por Netflix.

En medio de la repercusión generada por la ficción sobre su vida y la grabación de su álbum más exitoso (y más vendido de la historia del rock nacional), decidió regrabar el disco completo con los artistas del momento. El álbum se llamó EADDA9223.

Este martes a las 20, presentó las nuevas versiones que respetan la letra y las melodías originales pero tienen una instrumentación diferente, en la mayoría de los casos, con la participación de una orquesta.

Los invitados a colaborar con el rosarino son artistas nacionales e internacionales, íconos de la música actual.

Chico Buarque, Elvis Costello, Marisa Monte, Mon Laferte, Leiva, María Castillo de Lima, Ángela Aguilar, Antonio Carmona y Estela Morente, son algunos de los nombres de los extranjeros.

A nivel nacional, participan Andrés Calamaro, David Lebón, Lali Espósito, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Wos, Ca7riel y Conociendo Rusia.

La presentación fue en una galería de arte de Colegiales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se desplegaron fotos y videos del anfitrión y se exhibieron dos vinilos de El amor después del amor, el original y la regrabación.

Se procedió a escuchar el álbum entero en un auditorio a oscuras, sólo con una pantalla que anunciaba la canción y quienes la ejecutan.

Antes de comenzar, el rosarino dedicó unas palabras de agradecimiento y habló sobre la emoción que le significó este proyecto.

“Para mí, no es sólo un álbum. Fue toda una odisea musical alucinante, permanentemente sorpresiva. Había que vejar el material original. Ese fue el primer concepto, en el sentido de no tenerle miedo, poder arrasarlo, darlo vuelta”.

“Había que probar de alguna forma que no hay discos sacros, intocables, que no se pueden volver a grabar. ¡Sí se puede! Y es un ejercicio musical maravilloso”, agregó.

La escucha duró una hora, para la que se pidió que se silenciaran los teléfonos y entregaran cabeza y corazón a la música.

El orden de EADDA9223 es el mismo que el del disco original pero la música es muy diferente.

Arranca con el tema que le da el nombre a la obra. En él no están los clásicos órganos y batería electrónica, y no se mantuvo el poderoso coro gospel del final. La introducción es una música de calesita, seguida de una orquesta y la interpretación impecable de Fito Páez.

Continúa con Dos días en la vida, con Lali Espósito y Nicki Nicole haciendo los papeles de Thelma y Louise que tuvieron Celeste Carballo y Fabiana Cantilo en el original.

En La Verónica, se luce el canto dramático de Nathy Peluso y en Tráfico por Katmandú, la voz del cantautor británico Elvis Costello en una versión mitad en castellano y mitad en inglés.

Pétalo de sal tiene la primera estrofa a cargo de Páez, que luego le da lugar a la voz Chico Buarque. En el caso de Sasha, Sissí y el círculo de baba, es la chilena Mon Laferte quien se apropia con elegancia de la canción y crea un dúo de muchísima naturalidad con Fito.

La versión de Un vestido y un amor fue con la brasileña Marisa Monte, y Tumbas de la gloria con Maria Castillo de Lima y una orquesta.

La rueda mágica, que en el original contaba con Charly García y Andrés Calamaro, en esta oportunidad tiene a Calamaro con "el ruso" Sujatovich, el líder de Conociendo Rusia. Calamaro hace la parte que hacía García y Conociendo Rusia, la que hacía Calamaro.

Creo, un blues de punta a punta, es la otra interpretación de Páez solo, sin colaboradores. Sólo la banda y él.

Detrás del muro de los lamentos, folclórico argentino en el original, aquí sigue folclórico, pero gitano. Es donde intervienen Antonio Carmona y Estrella Morente con una guitarra bien española.

La balada de Donna Helena comienza con su dramatismo habitual y termina en un estruendoso rap del que participan Wos (que escribió su parte de la letra), Ca7triel y Fito.

Brillante sobre el mic arranca como una balada acústica, en donde Ángela Aguilar hace lucir su voz en la letra dedicada a Fabiana Cantilo, la musa y también cantante de la versión original.

Para el final, Fito interpreta A rodar mi vida con la voz del español Leiva y la voz y guitarra inconfundible de David Lebón. Suena actual y suena a tributo.

Una vez finalizado, Fito confesó que los años le han dado otra mirada, sobre todo con respecto a la música. Si bien sabe que es un juego, también aclara que la música es una parte importante del mundo, que sirve para el amor, para la guerra, para todo.

Mencionó ahora disfrutar de todo lo que aprendió, seguir estudiando y aún tener la amplitud de miras suficiente para ver cómo “entran los metales y se funden con el piano, que a la vez se lleva bien con el contrabajo”, ejemplificó su modo de entender la composición y la escucha de los instrumentos.

También se ocupó de aclarar que los músicos que participan en EADDA9223 no entraron por casting, sino que fueron elegidos cada uno para el tema en el que participó. Y que no se les dijo “hacé lo que quieras”, sino que en todos los casos fue pedida una intención. Y que los músicos no sólo lo entendieron, sino que pudieron llevarlo más allá.

Y dio el ejemplo de Lali y Nicki Nicole, que no tenían que ponerse en los zapatos de Celeste Carballo y Fabiana Cantilo, sino hacer su propia versión de la canción.

También contó que su amiga Sofía Gala Castiglione, la hija de Moria Casán, tuvo un rol fundamental en el concepto del disco.

"Yo tenía casi todos los temas listos, pero me faltaba El amor después del amor, la primera canción, con la que empieza el álbum, y no es moco de pavo. En su casa, con esos hermosos parlantes que ella tiene, me hizo escuchar un disco de la banda Spiritualized. Y ahí fue como que encontré el concepto que quería para abrir EADDEA9223".

“En este nuevo álbum me doy todos los gustos, es una prueba de que la música, aparte de ser un elemento central en la vida de muchas personas, también es una materia con la cual se puede trabajar, jugar, moldear e ir hacia dónde queramos. Creo que es lo mejor que hice, en el sentido de que me di todas las libertades”, contó Fito. (con información de Clarín)