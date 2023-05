Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

Terminó abril y quedaron algunas definiciones interesantes sobre el armado electoral local de Juntos por el Cambio, fuerza que viene gobernando la ciudad y ganando elecciones consecutivas desde hace 8 años.

El primer golpe lo lanzó Horacio Rodríguez Larreta al adherir al pedido de los intendentes del Pro, incluido Héctor Gay, de tener una candidatura única a jefe comunal en los municipios donde son oficialismo. El jefe de Gobierno porteño incluso avanzó un casillero más y sostuvo que le gustaría que siga gobernando "alguien del equipo de Héctor". Hace rato que no es un secreto que la cúpula municipal pretende que la senadora Nidia Moirano sea candidata sin competencia interna.

Luego vino a Bahía Blanca la exgobernadora María Eugenia Vidal --cada día más próxima a renunciar a su precandidatura presidencial, en medio de rumores de que podría competir en CABA-- para sostener que lo de Larreta era una opinión personal y que ella no la compartía. "Yo coincido en que donde hay un intendente gobernando y se presenta a la reelección es mejor que no haya PASO. Ahora, este no es el caso de Bahía. Héctor Gay no se quiere presentar a un tercer mandato. Por lo tanto, me parece bien que haya PASO", afirmó.

Mientras hacía esta declaración en La Nueva. la escuchaba de cerca Emiliano Alvarez Porte, encargado de organizarle la agenda en la ciudad y de acompañarla en todas sus actividades menos una: Vidal compartió un almuerzo con Gay, Moirano y un grupo de jóvenes en un restaurante céntrico.

Si los posteos en redes sociales son indicador de algo, la actual diputada decidió no compartir imágenes de su visita en una red donde habitualmente es muy activa como Twitter, aunque sí lo hizo en Instagram, incluyendo una foto junto a Alvarez Porte y ninguna con los referentes del Municipio.

"Gracias Bahía Blanca por el cariño de siempre. Cada vez que nos volvemos a encontrar me transmiten la esperanza de que un país mejor es posible. En equipo con Cristian Ritondo y Emiliano Alvarez Porte vamos a transformar esta ciudad y la Provincia", escribió.

Vidal hoy no tiene el mismo peso político que otrora, pero se mantiene arriba en la línea de flotación del Pro. Y un dato importante: parte de sus asesores los comparte, o bien trabajan en coordinación, con Patricia Bullrich. ¿Esto quiere decir que la voz de "Mariú" en el ítem candidaturas locales las representa a ambas? No necesariamente, pero hay quienes lo ven como una señal.

Vidal y Bullrich, junto con Larreta, Ritondo, Mauricio Macri y Diego Santilli formaron parte de la hermética reunión de la semana pasada donde los líderes amarillos siguieron delineando su trayecto hacia el cierre de listas. Por ahora, de ese encuentro solo surgieron trascendidos pero ninguna definición pública, individual o conjunta.

Ayer hubo una cumbre más amplia de Juntos por el Cambio para analizar medidas económicas, en la cual estuvo ausente con aviso Bullrich, abocada a sus giras por el país. ¿Volverá pronto a nuestra ciudad? A diferencia de su principal competidor Larreta, que viajó cuatro veces a Bahía Blanca en el último año y medio, la exministra de Seguridad solo estuvo una vez luego de finalizado el gobierno de Cambiemos. Fue en agosto pasado, ya metida en la pre-campaña, donde quedó demostrado en la calle su poder de convocatoria, superior a la gran mayoría.

No hay muchas dudas, es la más carismática de los competidores de Juntos por la Casa Rosada. Su punto débil frente a Larreta, sostienen los observadores más cercanos, es que le falta equipo y experiencia al frente de un Ejecutivo, además de un plan de gobierno hiper detallado. "Horacio es el cerebro, Patricia es el músculo", definen algunos.

A comienzos de la semana próxima Bullrich tendrá un mano a mano de gran interés para nuestra ciudad, con el intendente Gay, en Buenos Aires. La cita ya está pactada, solo falta el detalle del día exacto, que sería miércoles o jueves, después de otro mitin de la mesa provincial del Pro con Rodríguez Larreta. De ese tête à tête Bullrich-Gay podría surgir la definición que falta para despejar el camino de Moirano a la candidatura en solitario.

En el bullrichismo deberán vencer la desconfianza, ya que domina la idea de que el comando bahiense es larretista debido a que el jefe comunal aseguró meses atrás que el alcalde porteño era el referente que más lo "llenaba". Si bien en esa oportunidad Gay se ocupó de aclarar que no era una toma de posición por parte de su equipo sino una mirada personal, la frase rebotó hasta llegar a los oídos de "Pato".

Si Bullrich otorga su bendición a la boleta única distrital, ya casi no habría opciones para ningún otro aspirante a intendente dentro de la coalición. Pero para dar el sí, pedirá garantías de que habrá una campaña bahiense, como mínimo, pareja hacia los dos precandidatos nacionales del partido. En Alsina no pondrían reparos, sino al contrario. Todos saben que aquí las encuestas dentro de Juntos las encabeza Bullrich, con lo cual no es muy difícil adivinar qué tipo de proselitismo conviene hacer.

Un temor, supuestamente, del entorno de la exministra, es que le terminen jugando sucio tirándole la boleta en los cuartos oscuros. También que, en el reparto domiciliario de boletas, previo a las elecciones, haya un claro favoritismo hacia la tira que encabece Larreta. En los tiempos que corren, en ciudades como Bahía, es muy difícil llevar a la práctica una cosa así. Mucho menos con una candidata tan potente.

Más aún: no hay que descartar que otras fuerzas políticas, viendo la probable performance local de Bullrich, distribuyan casa por casa boletas cortadas que contengan la lista presidencial de la dirigente amarilla junto a la de candidatos propios a jefe comunal. Sería un intento de estimular el corte, tan necesario para quienes tienen anclas en los tramos nacionales, léase, el Frente de Todos.

La gran pregunta es por qué la exministra aceptaría candidaturas unificadas en distritos donde le saca ventaja a su rival. Si va con postulante propio para intendente incentiva la competencia y, de acuerdo con la teoría, puede capturar algunos votos más. Frente a un panorama nacional tan parejo, cada sufragio suma.

Por lo pronto, la última referencia de Bullrich con Bahía fue aquella foto tipo afiche junto a Lorenzo Natali realizada en marzo. Si bien pareció un claro guiño a la postulación del exconductor de LU2, ella nunca confirmó respaldos puntuales. La reunión con el intendente bahiense promete ser un punto de inflexión.

Ahora, ¿qué pasará con todos los pretendientes a competir dentro de Juntos si solo va Moirano? Para empezar, hay demasiados aspirantes y es imposible que lleguen todos, incluso si se permiten las primarias. Por lo tanto, de antemano se sabe que algunos deberán irse con las manos vacías, mientras que otros podrían ser convocados a participar del proyecto. ¿Cómo? Puede ser en las listas de concejales o, en el mejor de los casos, de senadores provinciales. Por qué no, un rol en el gabinete. Alguna versión de pasillo también desliza que Andrés de Leo cuenta con chances de integrar la nómina de diputados nacionales, aunque nadie en la Coalición Cívica le da curso a esa especie y reafirman el deseo del legislador de ir por el principal despacho de calle Alsina.

Como sea, una cosa está clara. Si gana la Dama, empieza el ajedrez.