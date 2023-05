Juez: "Para ganar hay que redoblar el esfuerzo, no es con TikTok o WhatsApp"

El candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio, Luis Juez, subrayó que hace su campaña electoral "mano a mano" con la sociedad, ya que remarcó que "para ganar hay que redoblar el esfuerzo, no con Tik Tok o WhatsApp".

"A estos tipos que tienen el aparato, el presupuesto, no le ganás si no le ponés huevo, si no le redoblás la apuesta. Basta de quejarnos. Caminemos, hablá con el vecino. Pero este pueblo se moviliza sólo cada cuatro años si salimos campeón del mundo", sostuvo el senador nacional.

En declaraciones radiales, el referente opositor destacó que la clave de la campaña electoral "es mano a mano: no es con Tik Tok, con WhatsApp".

Al referirse al acto que hizo el Frente de Todos en la Plaza de Mayo, Juez expresó: "Podríamos haber hecho un acto nosotros, los decentes. Nos roban la plaza, el discurso, la fecha emblemática. Te roba porque dejaste la puerta abierta, porque la regalás".

"Dejemos de andar mirando por televisión cómo (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) se roba la fecha patria", lanzó el postulante a gobernador cordobés.

Y agregó: "Ellos son ladrones con voluntad, nosotros somos quejosos profesionales".

Asimismo, Juez señaló que puede "ser muy bocón, pero terriblemente decente" y advirtió que "en este país los delincuentes siempre se salen con la suya y eso genera un desaliento monstruoso".

Consultado sobre qué medidas tomaría en caso de ganar las elecciones, remarcó que uno de los aspectos a gestionar es la seguridad: "Quiero blindar la frontera de Córdoba con Santa Fe, porque hay un tráfico narco terrible; la frontera norte, la 34, que viene de Santiago del Estero, donde hay innumerable cantidad de pistas clandestinas y ahí baja la droga que viene de Bolivia".

"En Córdoba hay un pacto entre bandas y por eso no tiene el nivel de violencia como Rosario. Hay una radiografía muy parecida a la de Rosario, aunque todavía no está el mismo nivel de sicariato", analizó.

Y concluyó: "Si no te le parás fuertemente al crimen organizado, con todos los recursos del Estado y con decisión política, estás jodido, te llevan puesto". (NA)