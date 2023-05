Lucchetti: “A los chicos les pedí disculpas por no estar a la altura de una final"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Empezó el partido contra Sportivo Bahiense (0-4 en tiros de cancha) como terminó la serie anterior: mal.

A Lucas Lucchetti le pesaba doblemente la derrota sufrida con 9 de Julio ante Pacífico en la final por el ascenso directo. Se sentía responsable.

“A los chicos les pedí disculpas por no estar a la altura de una final. El equipo me necesitó y por mérito de Pacífico no entré en el juego que necesitaba el equipo. Había que cambiar el chip sabiendo que teníamos revancha rápido y, por suerte, hoy (por anoche) se abrió el aro”, admitió.

Su planilla en la victoria de Nueve, para ponerse 1-0 en la serie que puede devolverlo a Primera: 25 puntos (3-7 en triples, 3-5 en dobles y 10-13 en simples), más 4 asistencias, 3 rebotes y un recupero. Bien, ¿no?

“Lo mejor que pudo pasarnos –reconoció-, fue que se adelantara la serie, porque no tuvimos toda una semana pensando en la derrota”.

—¿Les sirve este triunfo para sacarse de encima la derrota con Pacífico?

—Creo que con el tiempo lo vamos a ir borrando. Hoy no tenemos tiempo de pensar en eso. El rival es Sportivo, por suerte nos sacamos la espina que teníamos clavada del último partido y ya estamos tranquilos.

—¿Con qué imaginaban encontrarse?

—Creo que Sportivo es un rival duro, no afloja, no podés relajarte y por suerte sacamos una diferencia que pudimos mantener.

—¿Qué tuvieron para ganar?

—Mucha actitud defensivamente y otra vez goleo alto. Cerrarnos, apostar al tiro de ellos y estar fuertes en los rebotes fue lo principal del juego.

—¿Son conscientes de que están a dos triunfos del ascenso?

—Sí. El objetivo era ese, sabiendo que si no se daba la final directa teníamos otra chance.

—¿Qué valor tendrá el próximo de local?

—Tenemos que volver a hacernos fuertes en nuestra cancha, porque Pacífico nos ganó ahí un partido bisagra y no tiene que pasarnos de nuevo.