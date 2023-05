Insúa: "San Lorenzo va a ganar los dos partidos de local y clasificará"

Rubén Insúa, director técnico de San Lorenzo, se mostró confiado en que su equipo va a "ganar los dos partidos de local" y se va a "clasificar" a la siguiente fase, luego de la derrota de esta noche por 3 a 2 ante Fortaleza por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

"Tengo mucha fe de cara al futuro, vamos a ganar los dos partidos de local y vamos a clasificar", declaró el "Gallego" en referencia a los partidos venideros frente a Palestino de Chile y Estudiantes de Mérida de Venezuela, por la quinta y sexta jornada de su zona.

"Fue un gran partido el de hoy entre dos buenos equipos y se hizo de ida y vuelta", analizó sobre el juego desarrollado en el estadio Castelão, ubicado en la ciudad de Fortaleza.

"El equipo jugó como a mí me gusta que juegue, ante un gran rival. Estamos tristes porque no nos gusta perder, pero el empate no nos servía mucho", añadió.

"Estoy conforme con el rendimiento del equipo en la parte futbolística, colectiva y espiritual", concluyó Insúa.

A pesar de los dichos del entrenador, en caso que San Lorenzo avance como segundo de su grupo detrás del líder Fortaleza, tendrá que enfrentar a un equipo proveniente de la Copa Libertadores que haya terminado en el tercer lugar en su zona para, en caso de ganarle, entonces sí seguir camino a los octavos de final de la Sudamericana.

Palestino, de Chile, que tiene cuatro puntos como el "Ciclón", mañana podrá sacarle tres puntos de diferencia en caso de imponerse ante Estudiantes, de Mérida, en condición de visitante en Venezuela.

San Lorenzo perdió esta noche por 3 a 2 frente a Fortaleza de Brasil en un encuentro jugado en el estadio Castelão.

Los goles de los brasileños fueron anotados por Gonzalo Luján (en contra de su propia valla) y Silvio Romero, mientras que para el "Ciclón" descontó el mediocampista Gonzalo Maroni, todos en la primera etapa.

En tanto que en el segundo tiempo San Lorenzo igualó nuevamente con Maroni a los 11 minutos y a los 52m., mediante un penal, Yago Pikachu le dio el triunfo.