Jorge Dambolena: "Soy nacido en Villa de Soto e hice inferiores en Atlético Juventud Unida"

"A la Liga hay que llevarla con seriedad y responsabilidad. Ayuda la muy buena relación que tenemos con todos los clubes. Ahí creo que está el secreto, en el grupo donde todos están bien con todos. Eso hace que se pueda coordinar y se pueda llevar mejor el día a día"

Jorge Dambolena, presidente de la Liga del Sur, estuvo en Diario Deportivo, que se emite por la Nueva Play, de lunes a viernes de 13.30 a 14.30, y a pocos meses de su asunción contó detalles de cómo piensa llevar a cabo su mandato.

"Con Gutavo (Lari) en la conducción la Liga estaba en un sitial muy bueno; la vera quedó muy alta. La intención es seguir ese camino e incorporarle lo que yo pensaba, tratando de darle más importancia al fútbol en todas sus facetas. Antes se estaba más abocado a fortalecer la institución y para eso se están haciendo obras importantes. Mi idea es proseguir con esa línea y otorgarle mayor atención al deporte para que el espectador pueda ir a la cancha y puedan ver los partidos con normalidad", señaló.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Dambolena fue presidente de San Francisco, institución ejemplar hoy en la Liga del Sur, y sus inicios en el fútbol fueron en Córdoba, en una localidad Villa De Soto, cercana a Cruz del Eje, donde jugó al fútbol en las inferiores de Atlético Juventud Unida.

"El color de la casaca es celeste, similar a la del Sanfra. También soy hincha de Talleres, donde mi ídolo de chico era Daniel Alberto Willington. También jugaban los hermanos Griguol, Alberto Cortez y Echecopar, entre otros. Me vine de Córdoba a los 13 años, pero mi papá, que era de Dorrego pero había ido a trabajar a Córdoba y luego nacimos nosotros, se volvió. Vine cuando tenía 13 años. En Córdoba quedaron mis primos y en la zona de Monte, la semana pasada, me encontré con el 'Payaso' Pereyra y varios amigos más", aseguró.

"A los partidos de la Liga voy poco. El color de la piel no lo puedo tapar con nada, pero trato de evitarlo. Igual no voy a beneficiar a San Francisco pro ir a ver un partido. Para los que son de mi club es bravo, porque yo soy el primer contra. No voy a ser injusto, si la barra se porta mal la tiene que pagar; y eso para todos los clubes", resaltó.