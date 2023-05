El pádel bahiense quiere volver a su época de oro

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Su popularidad y alcance parece no tener techo. Conseguir turno libre hoy en día es casi misión imposible y eso habla a las claras del asombroso presente de la actividad.

Una suerte de renacer luego de un par de décadas de ostracismo, donde las canchas se veían desiertas y la práctica cotidiana parecía cosa del pasado.

Pero el pádel resurgió y actualmente goza de una masiva popularidad en la ciudad, algo que se aprecia con el solo intento de solicitar horario de juego en los varios complejos que afortunadamente se encuentran activos.

¿A qué se debe este boom?

“Ya antes de la pandemia estaba resurgiendo y post pandemia fue un boom, por ser uno de los primeros deportes habilitados para practicar. A eso se sumó que mucha familia se integró, no solo lo juegan los hombres sino que ahora también las mujeres y los niños”, nos cuenta Alfredo Zeppa, titular del Complejo Casablanca.

“También hay que tener en cuenta la popularidad mundial—agregó--, el cambio de superficie y que también es una práctica accesible dentro de lo que se ofrece, aunque no lo parezca. Un turno de una hora y media, por lo que se cobra (NdR: alrededor de 1000$), no existe hoy por hoy en otra disciplina”.

Una cosa llevó a la otra, como una cadena multicausal.

Y algo que, además de lo mencionado, también juega un papel fundamental es el brillante presente argentino en la órbita mundial, representado en su máxima expresión a través de Agustín Tapia, el nuevo Nº1 del ranking World Pádel Tour.

“Primero el éxito de (Fernando) Belasteguin y ahora aparece (Agustín) Tapia; eso le da una continuidad a la actividad en el plano internacional, lo que también causó que hasta el propio periodismo cambie de enfoque y la forma de informar al respecto”, remarcó Zeppa.

—¿Por qué cayó tanto en su momento?

—Nunca se supo bien porqué, ya que paralelamente, a nivel mundial, el deporte crecía y era cada vez más popular. Pero todo cambió poco antes de la pandemia, y después de eso colapsó. Nos pasó algo que nunca, de empezar a tener turnos a toda hora del día y en cualquier momento. Los dueños de cancha nos terminábamos pasando los turnos por tener todo lleno.

“Antes de la pandemia había mucho desconocimiento de la mucha gente ligada al deporte, ya sea de los propietarios de complejos o los practicantes, y eso fue una discusión que tuvimos en su momento cuando luchábamos por reabrir las puertas. Había más de 2000 jugadores que reclamaban volver a las canchas”, acotó Zeppa.

—¿Se puede comparar este presente con la época gloriosa de los 80’?

—Son dos etapas distintas, creo que estamos lejos de esos años. En ese momento había cerca de 170 canchas y hoy tendremos 12 complejos en la ciudad. También existía una asociación que regía la actividad, cosa que necesitaríamos que se reactive para darle mucho más orden.

“Hubo varios intentos de armarla, pero es difícil asumir esa responsabilidad. Hay mucha confusión en Bahía por las categorías, ya que en cada predio se puede categorizar según su criterio particular”, enfatizó.

En tal sentido, asegura Zeppa, titular de uno de los pocos predios antiguos que perduró en el tiempo, será fundamental unificar fuerzas e intentar darle un marco “legal”.

“Este boom nos agarró algo desorganizados a los cancheros, pero es algo que intentaremos corregir. Debería haber un mix entre los jugadores y cancheros, de los de antes y los actuales, con un ente que nuclee la actividad. Creo que se puede armar algo bueno si combinamos la experiencia y la juventud”, aseguró.

Demanda incesante

Uno de los nuevos y más demandados complejos de canchas de la ciudad es X3 Padel Center, que desde agosto de 2021 literalmente no da abasto con la demanda de turnos.

“Es increíble la popularidad que tiene el deporte actualmente. Organizando torneos tenemos un promedio de más de 50 parejas anotadas y las canchas permanentemente ocupadas. Hay muchos jugadores iniciantes, que son los que más abundan; aunque no así de primera o de elite, pero porque lleva mucho desarrollo llegar a eso. Pero de sexta, quinta y cuarta tenemos casi 35 parejas por torneo. Y no es solamente acá, sino en todos los complejos donde se organizan torneos”, nos cuenta Matías Caspanello, jugador y titular del predio.

“Antes había una Asociación, que estaría bueno que pueda existir, aunque no es algo sencillo de lograr. Pero ahora como el pádel está de moda y son cada vez más los que lo practican, no me extrañaría que en uno o dos años se pueda crear, y acomodar sobre todo la categorización de los jugadores y darle un marco más organizativo a todo”, apuntó, coincidiendo con Zeppa.

Un aspecto no menor, avizorando el futuro y la creación de sólidas bases para asegurar la continuidad de esta tendencia, es el trabajo en las raíces y desde muy temprana edad, algo en lo que Caspanello está focalizado.

“Hay mucha gente nueva practicando, sobre todo los jóvenes, algunos de modo recreativo y otros que, poco a poco, lo van tomando competitivamente”, describió.

“También está creciendo la escuelita de pádel. Acá en el complejo tenemos clases los sábados, con 20 chicos desde los 4 años para arriba y más que se están queriendo sumar. Antes pasaba que, al no ser tan popular, algunos empezaban y terminaban yendo a fútbol o básquet por una cuestión social”, cerró.