Piden sanciones para una concejal que cuestionó los controles preventivos de alcoholemia

Santiago Saccoccia, familiar de víctima de tránsito de nuestra ciudad, entregará mañana al Concejo Deliberante un petitorio solicitando la aplicación de medidas disciplinarias contra la concejala Valeria Rodríguez (Avanza Libertad), acusándola de violación a la ley de ética pública (ley N° 25188 Artículo 2 inciso a y b 2) por sus dichos en el programa “Allica y Prieta a las 12”, que se emite por La Nueva Play.

"No creo que el Estado tenga que ofrecer conductas modelizantes. Si yo no cometo infracción al conducir no tienen por qué pararme, no estamos en ningún estado de sitio", había dicho la concejala al manifestarse en contra de los controles preventivos de alcoholemia.

Saccoccia entregará el petitorio dirigido a la presidenta del HCD, Fabiola Buosi "como miembro del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos aires y del Comité Consultivo ANSV y sobre todo como padre de un hijo asesinado por un conductor alcoholizado".

"Estas manifestaciones de la edil representan un desprecio hacia las instituciones del Estado. En efecto sus dichos menoscaban el respeto hacia la ley y desprestigia la labor legislativa del Congreso de la Nación en materia de prevención de siniestros viales por causa de personas que conducen en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes", sostiene el documento que se emite también en representación de la Fundación Estrellas Amarillas de Argentina.