Declararon otras madres del jardín de Villa Mitre: qué dijeron

Al menos cinco madres de niños de la sala de 4 del jardín La Ciudad del Club Villa Mitre, cuya maestra fuera denunciada por supuestos abusos a alumnos, declararon hoy que no observaron conductas anormales en sus hijos.

Se trata de una serie de declaraciones testimoniales -bajo juramento- que tomó la fiscal Agustina Olguín, como para evaluar las denuncias formuladas la semana pasada por tres madres, sobre juegos inapropiados que aparentemente incluían desnudarse, tanto a la docente como a los alumnos.

Una de las testigos que declaró hoy dijo que el miércoles pasado la llamó una de las denunciantes, llorando, y que ella se puso a averiguar con su hijo varón.

"Mi nene no quería ir al jardín, pero nunca quiso ir, ni en la sala de 3 ni ahora", relató.

También dijo que, por dichos del niño, jugaban al "juego del lobo".

"Cantan una canción y se asustan, es un juego normal que juega con la hermana también en mi casa", expresó.

La madre respondió: "no notaba ningún cambio en él".

También contó un episodio puntual de una pequeña con un trastorno autista que se desnudó en la sala, pero que la "seño" acusada ya estaba de licencia.

"Los nenes en la sala leyeron un libro, que a...(su hijo) le tocó llevar a mi casa el viernes, nos dijo que lo leyó la seño (nombra a otra maestra), pero no se qué día, ya lo devolvimos. En el libro el monstruo se va sacando las prendas y termina en cola. Es como que está abrigado, y se va sacando la bufanda, el gorro, no me acuerdo que otras prendas.

"Cuando leímos el libro en casa yo le pregunto "se sacó toda la ropa, está bien?" y me dijo "no mamá, no está bien".

Por último, remarcó que no notó "ningún síntoma extraño" en su hijo y que va a continuar en el jardín.

Otras declaraciones

La madre de una nena, en tanto, dijo que su hija va a La Ciudad desde 2021 y confirmó que "jugaban al 'juego del lobo'".

"Cuando le preguntamos "lobo está", ella dijo "me estoy sacando la remera" y le preguntamos si se sacaba la remera y nos dijo "no papá, de mentira, hay que ponerse, no hay que sacarse", declaró.

La mujer también dijo que a su hija le gusta el jardín y que "quiere mucho" a la docente denunciada.

"Me parece imposible (lo que se denuncia), hay cámaras en todos lados, todas las salas son vidriadas", relató.

"Mi hija habla perfecto si algo le molesta siempre me lo dice, yo creo que si hubiera ocurrido algo así me lo hubiera dicho", cerró.

Una tercera madre (de una niña de 4) también aludió al inconveniente con una pequeña con TEA.

"Se desvistió en el aula, me lo cuenta mi nena el mismo día, porque ella habla muy bien. Le pregunté si había juegos que se desvestían y me dijo que no, que son todos con ropa", declaró.

Resaltó el "juego del lobo" y que "no vi nada raro".

"Le pregunté si la seño alguna vez se sacó la ropa y me dijo "no mamá, la seño es grande, y sabe que eso no se hace".

La madre mencionó que, por los dichos de su hija, "la seño es buena".

"Capaz fue algo mínimo pero algo pasó. Yo estoy segura que...(su hija) no vivió eso", remarcó.