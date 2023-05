El artista de Bahía que escribió una obra de teatro sobre Eva Perón

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

No lo encasillen a Homero Bimbo porque tiene alma de artista. Cuando pensás que lo suyo es cantar folklore de repente te sale con una obra para toda la familia y su gran pegada: El Tren de Homero. Entonces decís listo, actorazo para las infancias… pero no, ahora escribe una obra de teatro para adultos que se involucra con los acontecimientos políticos.

Vocalista descomunal, actor a la altura y dramaturgo que de a poco se abre camino. Homero es multifacético. Charlamos con él acerca del éxito que está teniendo la obra “La descamisada. Evita y vos frente a frente”, con libro suyo, protagonizada por Gimena Cos y dirigida por Noel Nazarena Ponce.

Las palabras del abuelo

Cuando Homero era chico, su abuelo le hablaba de Evita, pero no fue sino hasta la pandemia del Covid-19 cuando se animó a escribir.

“Una noche me senté ante a la compu y vio la luz el primer acto: Evita ingresando a la oficina de su fundación y hablando con su secretaria. Una secretaria que nunca aparece pero que la gente logra imaginar e incluso ponerle voz”, cuenta Bimbo.

“Con esa primera parte registrada en la pantalla corrí a leérsela a Dani (Daniel Llamas), mi compañero de camino”.

—¿Qué te dijo Daniel?

—Enseguida, me dijo "dale, continuala". Creo que un poco deseaba que lo deje seguir viendo la serie que le interrumpí en ese momento. Él siempre me alienta si las cosas le gustan o me dice que no le gustan si algo no le convence. Es mi mejor crítico. Él fue quien me sugirió que la actriz fuera Gimena Cos, y no se equivocó.

“De todas formas no iba a continuar escribiendo algo sobre una figura tan importante sin adentrarme en una investigación más profunda. Por eso, más allá de todo lo que ya había leído ‘La Razón de mi vida’, ‘Mi mensaje’, ‘Mi hermana Evita’ y otros textos, y además de lo que mi abuelo me contara sobre ella durante mi infancia (Homero Sicarelle, trabajó para los campeonatos Evita en Bahía Blanca y la zona), miré, escuché y leí incontables anécdotas de quienes la conocieron o estuvieron alguna vez con ella”.

—¿Qué sentiste cuando escribiste el punto final?

—Me emocioné. Entendí que estaba lista para ver la luz. Pero la obra se fue afianzando, en parte, colectivamente. Tanto la actriz, Gimena Cos, como la directora Noel Nazarena Ponce, le sumaron tantas sutilezas y detalles que hacen de su interpretación algo más grande de lo que yo escribí.

—¿Qué es lo que más te enorgullece de este texto?

—Escribí varias obras para toda la familia pero este es mi primer trabajo para otro tipo de público y me llena de orgullo haber retratado en ella a la Evita de la que mi abuelo me hablaba. Esa mujer fuerte que no se detenía ante nada ni nadie para llevar a cabo el proyecto de Perón.

“Además, me hace sentir orgullo por la reacción que muestra la gente. Cada vez que montamos la obra, en cualquier localidad, siempre hay alguien que se acerca emocionado, emocionada, a contarnos alguna vivencia relacionada con Evita. Varios nos expresan que sienten que Evita está ahí, frente a ellos, en ese escritorio. Y es que la obra es una experiencia. Ella recibe al público en su despacho y allí, frente a todos, desnuda su alma. No es una interpretación de su historia la que se ve. Es su fuego, su debilidad, su furia, su corazón, su urgencia por llevar a cada hogar el sueño peronista, sus aciertos, sus errores los que tratamos de reflejar”.

Para la actriz fue uno de los desafío más grandes

Gimena Cos nació en Bahía Blanca, se recibió en la Universidad Nacional de las Artes y reside en Buenos Aires hace un par de años. Ella fue la elegida para interpretar el protagónico.

“Fue un desafío enorme. Es intenso porque en cada ensayo, en cada función se remueven muchas emociones, desde la alegría a la angustia, el fracaso, el miedo, la bronca, el dolor. En ese sentido, el texto de Homero Bimbo fue uno de los desafíos más grandes en lo que va de mi carrera”, aclaró la actriz bahiense.

—¿Qué sentís al interpretar a Eva?

—Algo maravilloso porque cada vez es diferente y única, cada día encuentro alguna particularidad al interpretarla. Esto es lindo porque me sorprende y me gusta mucho encontrarme con sorpresas mientras actúo y poder transitarlas. Siento también algo energético, que creo puede tener que ver con que sea un personaje histórico, (y no cualquiera) un personaje polémicamente histórico, a quien amaron con locura y también odiaron al punto de querer matarla incluso una vez muerta.

“Cada vez que es nombrada, aflora con su nombre una emoción, o un sentimiento, lo que conlleva, en mi opinión, mucho movimiento energético. Esa energía la siento en las entrañas cada vez que la interpreto y debo admitir que, luego de algunos ensayos o funciones me lleva varios minutos, trabajos de relajación y algunos sahumerios soltar el personaje”.

En Bahía y en la Provincia

“La descamisada. Evita y vos frente a frente”, fue estrenada en Bahía Blanca el pasado 13 de febrero de 2021, durante un receso del confinamiento por la pandemia. Contó con la producción de José Valle y Daniel Llamas, con intervenciones cantadas en la voz de Gaby "La voz sensual del tango".

“Fue un estreno hermoso, con el auditorio de la Biblioteca Rivadavia lleno y las mejores críticas de la gente que la vivió”, rememoró Homero.

Luego salió a girar como unipersonal, con Gimena Cos llevando adelante sola toda la obra.

“La presentamos en varios escenarios de CABA (La Mueca, Belisario, Tole Tole), Hurlingham e incluso en Río Gallegos, hasta que la vieron desde el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y pudimos cerrar una hermosa gira por varias localidades de nuestra provincia (Pehuajó, Azul, Olavarría, La Plata, Quinta Presidente Perón en San Vicente, Tres Lomas, entre otras)”, agregó Bimbo.