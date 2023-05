Volvieron a ganar los Pumas 7s y ahora van por el título en Toulouse

Los Pumas 7s vencieron con autoridad esta mañana a Canadá y jugarán su quinta final de la temporada en el circuito mundial de la especialidda.

Con minutos del bahiense Santiago Álvarez Fourcade, se impusieron por 33 a 5 y avanzaron a la definición, prevista para las 12.56 ante Nueva Zelanda.

Los puntos argentinos fueron obra de Rodrigo Isgró (2 tries), Marcos Moneta (try), Agustín Fraga (try), Matteo Graziano (try), más las conversiones de Santiago Vera Feld (2), Luciano González, Gastón Revol.

Kalin Sager descontó para los norteamericanos.

Los Pumas 7s formaron con Germán Schulz, Luciano González, Agustín Fraga, Gastón Revol, Marcos Moneta, Rodrigo Isgró y Santiago Vera Feld. Luego ingresaron Santiago Álvarez Fourcade, Mateo Graziano, Tomás Elizalde, Tobías Wade y Joaquín Pellandini.

En segundo turno, los neozelandeses dieron vuelta el trámite y superaron a Francia por 19 a 14 tras haber comenzado 14 a 0 abajo.

Clasificación olímpica

Ayer, el elenco albiceleste logró el gran objetivo de la temporada: clasificaron para los Juegos Olímpicos de París 2024 ya que se aseguró, con el puntaje obtenido, un lugar entre los mejores cuatro seleccionados.

El camino a París 2024:

HONG KONG

(4 al 6 de noviembre de 2022)

Argentina 36 vs Canadá 0 – Grupo D

Argentina 26 vs Kenia 7 – Grupo D

Argentina 17 vs Irlanda 21 – Grupo D

Argentina 14 vs Samoa 19 – Cuartos Oro

Argentina 19 vs Sudáfrica 12 – Semis 5°

Argentina 36 vs Estados Unidos 0 – Final 5°

DUBAI

(2 y 3 de diciembre de 2022)

Argentina 31 vs Nueva Zelanda 28 – Grupo B

Argentina 49 vs Uruguay 0 – Grupo B

Argentina 12 vs Fiji 17 – Grupo B

Argentina 14 vs Irlanda 19 – Cuartos de final del Oro

Argentina 28 vs Australia 15 – Semifinales 5º puesto

Argentina 12 vs Francia 19 – Final 5º puesto

CIUDAD DEL CABO

(9 al 11 de diciembre de 2022)

Argentina 19 vs Kenia 19 – Grupo C

Argentina 26 vs España 0 – Grupo C

Argentina 15 vs Nueva Zelanda 21 – Grupo C

Argentina 10 vs Samoa 22 – Cuartos de final Oro

Argentina 26 vs Gran Bretaña 14 – Semifinales 5° puesto

Argentina 5 vs Fiji 29 – Final 5° puesto

HAMILTON

(21 y 22 de enero de 2023)

Argentina 20 vs España 5 – Grupo D

Argentina 29 vs Canadá 14 – Grupo D

Argentina 14 vs Sudáfrica 17 – Grupo D

Argentina 19 vs Fiji 10 – Cuartos de Final Oro

Argentina 24 vs Estados Unidos 14 – Semis Oro

Argentina 14 vs Nueva Zelanda 12 – Final Oro

SYDNEY

(27, 28 y 29 de enero de 2023)

Argentina 24 vs Canadá 19 – Grupo A

Argentina 19 vs Gran Bretaña 26 – Grupo A

Argentina 10 vs Australia 29 – Grupo A

Argentina 19 vs Japón 12 – Cuartos 9° puesto

Argentina 19 vs Estados Unidos 17 – Semis 9° puesto

Argentina 21 vs Tonga 19 – Final 9° puesto

LOS ÁNGELES

(25 y 26 de febrero de 2023)

Argentina 5 vs Gran Bretaña 7 – Grupo D

Argentina 17 vs Francia 12 – Grupo D

Argentina 19 vs España 7 – Grupo D

Argentina 19 vs Samoa 12 – Cuartos de final del Oro

Argentina 20 vs Fiji 17 – Semifinales Oro

Argentina 12 vs Nueva Zelanda 22 – Final Oro

VANCOUVER

(3 y 5 de marzo de 2023)

Argentina 31 vs Japón 12 – Grupo B

Argentina 21 vs Francia 12 – Grupo B

Argentina 12 vs Sudáfrica 0 – Grupo B

Argentina 19 vs Fiji 14 – Cuartos de final del Oro

Argentina 14 vs Irlanda 7 – Semifinales Oro

Argentina 33 vs Francia 21 – Final Oro

HONG KONG

(31 de marzo al 2 de abril de 2023)

Argentina 17 vs Canadá 7 – Grupo A

Argentina 26 vs Samoa 19 – Grupo A

Argentina 19 vs Fiji 26 – Grupo A

Argentina 10 vs Nueva Zelanda 24 – Cuartos de final del Oro

Argentina 19 vs España 0 – Semifinales 5° puesto

Argentina 7 vs Sudáfrica 5 – Final 5° puesto

SINGAPUR

(7 al 9 de abril de 2023)

Argentina 10 vs Irlanda 0 – Grupo D

Argentina 42 vs Japón 7 – Grupo D

Argentina 19 vs Gran Bretaña 17 – Grupo D

Argentina 29 vs Australia 12 – Cuartos de final de Oro

Argentina 24 vs Samoa 19 – Semifinales de Oro

Argentina 17 vs Nueva Zelanda 19 – Final de Oro

TOULOUSE

(12 al 14 de mayo de 2023)

Argentina 29 vs Alemania 7 – Grupo B

Argentina 21 vs España 19 – Grupo B

Argentina 50 vs Gran Bretaña 0 – Grupo B

Argentina 21 vs Sudáfrica 12 – Cuartos de final de Oro

Argentina 33 vs Canadá 5 - Semifinales de oro

Argentina vs Nueva Zelanda - Final de oro