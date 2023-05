Un film de suspenso húngaro, hoy, en el ciclo de Los Amantes del Cine

El Círculo De Amantes Del cine anuncia el estreno de esta semana, se trata del film "La historia de mi mujer," de la realizadora húngara Ildikó Enyedi.

Enyedi (1955) es nacida en Budapest. Tras iniciarse en el cortometraje, debutó en el largo con Mole (1987). Entre sus films se destacan "My twentieth century" (1989), "Simon, the magician" (1999) y "On body and soul" (2017).

En "La historia de mi mujer", Jakob Störr, un experimentado capitán de barco holandés, hace una apuesta en un café para casarse con la primera mujer que entre en el lugar. Es entonces cuando entra Lizzy... Sin embargo, conforme van pasando los años, Jacob se pregunta sobre si su esposa le es infiel y decide investigar, sin sospechar que cada avance que realice provocará que su vida comience a estar en peligro.

Fue nominada a Palma De Oro en el Festival de Cannes 2021.

Recibió el Premio al Mejor Director en el Festival De Cine de Otranto 2021 y el Premio al Mejor Actor (Gijs Naber) en el Festival de Cine de Dunav 2022.

"La historia de mi mujer" será estrenada este domingo 14 y vuelta a proyectar el martes 16 de mayo, en el Cine Visual, a las 19:30 hs.